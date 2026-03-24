Óriási bajban van Zelenszkij, máris összefeszültek az IMF-fel: Ukrajna a maradék pénzét is elbukhatja – muszáj lesz újraindítani a Barátság vezetéket

Ukrajna nem tudja teljesíteni a március végi határidőt a nemzetközi pénzügyi programok kulcsfeltételeire, így akár 7 milliárd euró támogatás is veszélybe kerülhet. A parlament működésképtelensége és a politikai megosztottság már most komoly aggodalmakat kelt Kijevben.

A Zelenszkijjel szembeszálló parlament miatt Ukrajna egyre közelebb van ahhoz, hogy elbukja az IMF-programot, ez pedig akár pénzügyi katasztrófához is vezethet / Fotó: Oleksandr Osipov

Komoly pénzügyi válság szélére sodródhat Ukrajna, miután kiderült, hogy nem tudja teljesíteni a március végi határidőt a nemzetközi támogatási programok kulcsfeltételeire.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy mintegy 7 milliárd eurónyi forrás sorsa került veszélybe.

Az ukrán parlament, a Verkhovna Rada ugyanis nem képes időben elfogadni azt a 25 strukturális intézkedést, amelyeket többek között a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank fejlesztési programja és az úgynevezett Ukraine Facility mechanizmus ír elő. Ezek teljesítése nélkül a pénzügyi támogatások folyósítása is kérdésessé válik.

A problémák középpontjában a parlament működésképtelensége áll. Jaroszlav Zseleznyak szerint a márciusi utolsó plenáris hét gyakorlatilag kudarcba fulladt: egy fontos ülést kedden egyszerűen töröltek, mert nem volt elegendő szavazatképes képviselő, és a hét hátralévő részében sem várható áttörés.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kulcsfontosságú reformcsomag – különösen az adóintézkedések – elfogadása elmaradt. Pedig a február végén jóváhagyott, 8,1 milliárd dolláros IMF-finanszírozási program világos feltételeket szabott: március végéig el kell fogadni a szükséges törvényeket.

Ukrajna még a minimumot sem tudta teljesíteni

A tervezet több érzékeny intézkedést is tartalmaz. Ilyen például az áfa-kötelezettség kiterjesztése az évi 4 millió hrivnya feletti bevételű egyéni vállalkozókra, az importcsomagok megadóztatása 150 hrivnya értékig, valamint a háborús különadó 5 százalékos mértékének fenntartása. Emellett új szabályok vonatkoznának a digitális platformokra is, beleértve az olyan szolgáltatásokat, mint az OLX vagy az Uklon.

A reformok azonban politikai ellenállásba ütköztek. Március 10-én a parlament leszavazta a digitális platformokon szerzett jövedelmek megadóztatásáról szóló törvényjavaslatot: az Intefax szerint mindössze 168 képviselő támogatta, miközben legalább 226 szavazatra lett volna szükség az elfogadáshoz.