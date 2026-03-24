Óriási bajban van Zelenszkij, máris összefeszültek az IMF-fel: Ukrajna a maradék pénzét is elbukhatja – muszáj lesz újraindítani a Barátság vezetéket

A parlamenti bénultság miatt milliárdos támogatások csúszhatnak vagy akár el is tűnhetnek. Súlyos gazdasági következményekkel járhat, hogy Ukrajna nem tudja időben elfogadni a szükséges reformokat.
2026.03.24, 21:00

Ukrajna nem tudja teljesíteni a március végi határidőt a nemzetközi pénzügyi programok kulcsfeltételeire, így akár 7 milliárd euró támogatás is veszélybe kerülhet. A parlament működésképtelensége és a politikai megosztottság már most komoly aggodalmakat kelt Kijevben.

A Zelenszkijjel szembeszálló parlament miatt Ukrajna egyre közelebb van ahhoz, hogy elbukja az IMF-programot, ez pedig akár pénzügyi katasztrófához is vezethet / Fotó: Oleksandr Osipov

Komoly pénzügyi válság szélére sodródhat Ukrajna, miután kiderült, hogy nem tudja teljesíteni a március végi határidőt a nemzetközi támogatási programok kulcsfeltételeire. 

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy mintegy 7 milliárd eurónyi forrás sorsa került veszélybe.

Az ukrán parlament, a Verkhovna Rada ugyanis nem képes időben elfogadni azt a 25 strukturális intézkedést, amelyeket többek között a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank fejlesztési programja és az úgynevezett Ukraine Facility mechanizmus ír elő. Ezek teljesítése nélkül a pénzügyi támogatások folyósítása is kérdésessé válik.

A problémák középpontjában a parlament működésképtelensége áll. Jaroszlav Zseleznyak szerint a márciusi utolsó plenáris hét gyakorlatilag kudarcba fulladt: egy fontos ülést kedden egyszerűen töröltek, mert nem volt elegendő szavazatképes képviselő, és a hét hátralévő részében sem várható áttörés.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kulcsfontosságú reformcsomag – különösen az adóintézkedések – elfogadása elmaradt. Pedig a február végén jóváhagyott, 8,1 milliárd dolláros IMF-finanszírozási program világos feltételeket szabott: március végéig el kell fogadni a szükséges törvényeket.

Ukrajna még a minimumot sem tudta teljesíteni

A tervezet több érzékeny intézkedést is tartalmaz. Ilyen például az áfa-kötelezettség kiterjesztése az évi 4 millió hrivnya feletti bevételű egyéni vállalkozókra, az importcsomagok megadóztatása 150 hrivnya értékig, valamint a háborús különadó 5 százalékos mértékének fenntartása. Emellett új szabályok vonatkoznának a digitális platformokra is, beleértve az olyan szolgáltatásokat, mint az OLX vagy az Uklon.

A reformok azonban politikai ellenállásba ütköztek. Március 10-én a parlament leszavazta a digitális platformokon szerzett jövedelmek megadóztatásáról szóló törvényjavaslatot: az Intefax szerint mindössze 168 képviselő támogatta, miközben legalább 226 szavazatra lett volna szükség az elfogadáshoz.

A pénzügyi bizottság vezetője, Danyilo Getmancev drámai figyelmeztetést fogalmazott meg. Mint mondta, 

az IMF-program kudarca már karnyújtásnyira van, és ennek következménye pénzügyi katasztrófa lehet az ország számára.

A tét tehát óriási. Ukrajna jelenleg erősen függ a nemzetközi pénzügyi támogatásoktól, különösen a háborús gazdasági helyzet miatt. Ha a reformok nem valósulnak meg időben, nemcsak a mostani források csúszhatnak, hanem a jövőbeni támogatások is veszélybe kerülhetnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
