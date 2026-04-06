Az adatközpontok nemcsak az energiát zabálják, olyan hatással is vannak az emberi életre, amire eddig senki sem gondolt

Világszerte adatközpontok garmadája épül a mesterséges intelligencia működtetésére. Az eddig is köztudomású volt, hogy ezek a létesítmények hatalmas mennyiségű energiát fogyasztanak, egy új tudományos kutatásból azonban az is kiderült, hogy van egy másik riasztó hatásuk is a lokális klímára: „hőszigeteket” hoznak létre, akár 9,1 Celsius-fokkal felmelegítik a körülöttük lévő földet, és ezzel több mint 340 millió ember életére vannak hatással.

Gombamód szaporodnak világszerte az adatközpontok / Fotó: ANP via AFP

A Cambridge-i Egyetem Földmegfigyelési csoportja a New Scientist című tudományos folyóiratban tette közzé a kutatásának eredményét. Az Andrea Marinoni docens vezette csapat az adatközpontok egy eddig kevésbé kutatott hatását vizsgálta meg: azt, hogy

milyen a hőt bocsátanak ki energiaigényes folyamataik, az adatfeldolgozás és a hűtőrendszerek működtetése során.

Ennek érdekében összevetették 8400, lakott településtől távolabb eső adatközpont környezetének jelenlegi hőmérsékleti adatait az elmúlt 20 évével. Kiderült, hogy a felszíni hőmérséklet a létesítmények működésbe lépése utáni hónapokban átlagosan két Celsius-fokkal emelkedett, de legszélsőségesebb esetben ez az érték elérte a 9,1 Celsius-fokot is.

Százmilliók élnek adatközpontok közelében

A hatás ráadásul nem korlátozódott a hatalmas, több ezer szervert tartalmazó, akár 92 ezer négyzetméteres létesítmények közvetlen környezetére, tapasztaltak emelkedést azoktól tíz kilométeres távolságban is.

Az adatközpontok fűtő hatása hét kilométeres távolságban sem csökkent 30 százaléknál többel,

pedig a kutatók a CNN tudósítása szerint kiszűrték a szezonális hatásokat, a globális felmelegedés trendjeit és egyéb befolyásoló tényezőket is.

Azt eddig is tudtuk, hogy hatalmas mennyiségű energiát igényelnek ezek a létesítmények / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Az eredmény nagyon meglepő, de hatalmas problémát jelenthet” – figyelmeztetett Marinoni, hiszen becsléseik szerint több mint 340 millió ember él világszerte adatközponttól mért tíz kilométeres távolságon belül – olyan helyen, amelyik így most melegebb, mintha ezek a létesítmények nem épültek volna meg.

A boom még nem ért véget

A kutatás eredménye azért különösen riasztó, mert az adatközpont boomnak még messze nincsen vége, a következő években is jó néhányat terveznek építeni világszerte, miközben a globális felmelegedés következtében egyre súlyosabbak a hőhullámok.