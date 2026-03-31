A nagy AI-sztori: Istent keresünk vagy gyors reakciót? – az AI már a vallások életében is egyre nagyobb szerepet kap

Gergely Máté
2026.03.31, 16:26
Frissítve: 2026.03.31, 16:44

A mesterséges intelligencia már nemcsak a gazdaságot vagy a mindennapi döntéseinket formálja, hanem egyre inkább a spiritualitás és a hit világába is belép. A nagy AI-sztori legújabb adásában Kovács Lajos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, katolikus pap arról beszélt, mit kezd az egyház egy olyan technológiával, mely nemcsak válaszokat ad, hanem egyre inkább személyes kapcsolat illúzióját is kelti. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

A beszélgetésben szó esett arról, hogy az AI használata az egyházban már nem elméleti kérdés. A Vatikán saját rendszert is létrehozott Magisterium AI néven, mely az egyházi dokumentumokra építve segít eligazodni a tanítások között, és akár prédikációk előkészítésében is szerepet kaphat. Ez azonban nem egy mindentudó külső rendszer, hanem kifejezetten kontrollált tudásbázisra épülő eszköz: célja nem az értelmezés átírása, hanem a meglévő tanításokhoz való hozzáférés megkönnyítése.

Ez azonban teljesen új szintre emeli az ember és a gép kapcsolatát. Az AI már nem pusztán információt ad, hanem be tud férkőzni az ember belső világába: gondolatokat, preferenciákat, akár tudattalan mintázatokat is képes feltérképezni. Ez a fajta intimitás az, ami 

valódi erkölcsi kérdéseket vet fel, nem az, hogy egy algoritmus gyorsabban válaszol, mint egy ember.

Innen válik érthetővé az a felvetés is, hogy sokan miért tekintenek az AI-ra istenszerű jelenségként. Nem azért, mert valóban az lenne, hanem mert nyelven kommunikál, válaszol a legmélyebb kérdésekre, és úgy viselkedik, mintha személyes kapcsolatban állna velünk. A teológiai megközelítés azonban egyértelmű: a mesterséges intelligencia továbbra is ember által létrehozott eszköz, mely nem áll az ember fölött, még akkor sem, ha bizonyos képességekben meghaladja.

Az egyházi működés változhat, de a technológia sosem fogja helyettesíteni a tapasztalást
Az egyházi működés változhat, de a technológia sosem fogja helyettesíteni a tapasztalást / Fotó: Summit Art Creations

Átszabhatja az egyházi működést az AI?

Fontos kérdés a papi elérhetőség és jelenlét is. Az AI mindig rendelkezésre áll, azonnali válaszokat ad, és nem igényel fizikai jelenlétet. Ezzel szemben az egyház működésének alapja éppen a személyes találkozás: a beszélgetés, a közösség, a közvetlen emberi kapcsolat. Ez a különbség nem technológiai, hanem alapvetően emberi természetű, és éppen ezért nem is oldható fel egyszerűen fejlesztésekkel.

A gyakorlat ugyanakkor már most is árnyaltabb képet mutat: 

a mesterséges intelligencia segíti a pápai beszédek többnyelvű közvetítését, online lelki gyakorlatok zajlanak, 

és bizonyos helyzetekben – például rendkívüli körülmények között – még a hagyományosan személyesnek tartott vallási gyakorlatok is átalakulhatnak. Ezek azonban nem a hagyomány leváltását jelentik, hanem inkább annak kényszerű kiegészítését.

A valódi kockázat nem az, hogy az egyház használja-e az AI-t, hanem az, hogy az emberek egy része már most is hajlamos lehet helyettesítőként tekinteni rá. Ha valaki lelki kérdésekkel algoritmushoz fordul, és ezt elegendőnek érzi, akkor nemcsak az egyház szerepe változik meg, hanem az emberi kapcsolatok szerkezete is. Ebben az a kockázat is benne van, hogy a fiatalabb generációk egy része akár digitális lelki vezetőkhöz fordulhat, ha azok gyorsabban és könnyebben elérhetők.

A záró gondolat mégis egyértelmű irányt ad: a hit nem információ, hanem tapasztalat. Egy vélemény vitatható, egy tény tagadható, de a személyes tapasztalat nem cáfolható. Márpedig a hit ebben az értelemben nem válaszok összessége, hanem megélt kapcsolat, amelyhez jelenlét kell. Ez az a pont, ahol az egyház álláspontja világos marad: a technológia segíthet, de nem helyettesíthet.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • A Vatikánnak saját chatbotja van (01:43)
  • Az AI veszélyei az egyházban (04:44)
  • Istenszerű-e az AI? (09:27)
  • Az egyház digitális lemaradás (16:09)
  • AI-megoldások az egyházban (21:05)
  • A robot pap kérdése (25:26)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
