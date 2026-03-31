A nagy AI-sztori: Istent keresünk vagy gyors reakciót? – az AI már a vallások életében is egyre nagyobb szerepet kap

A mesterséges intelligencia már nemcsak a gazdaságot vagy a mindennapi döntéseinket formálja, hanem egyre inkább a spiritualitás és a hit világába is belép. A nagy AI-sztori legújabb adásában Kovács Lajos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, katolikus pap arról beszélt, mit kezd az egyház egy olyan technológiával, mely nemcsak válaszokat ad, hanem egyre inkább személyes kapcsolat illúzióját is kelti. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A beszélgetésben szó esett arról, hogy az AI használata az egyházban már nem elméleti kérdés. A Vatikán saját rendszert is létrehozott Magisterium AI néven, mely az egyházi dokumentumokra építve segít eligazodni a tanítások között, és akár prédikációk előkészítésében is szerepet kaphat. Ez azonban nem egy mindentudó külső rendszer, hanem kifejezetten kontrollált tudásbázisra épülő eszköz: célja nem az értelmezés átírása, hanem a meglévő tanításokhoz való hozzáférés megkönnyítése.

Ez azonban teljesen új szintre emeli az ember és a gép kapcsolatát. Az AI már nem pusztán információt ad, hanem be tud férkőzni az ember belső világába: gondolatokat, preferenciákat, akár tudattalan mintázatokat is képes feltérképezni. Ez a fajta intimitás az, ami

valódi erkölcsi kérdéseket vet fel, nem az, hogy egy algoritmus gyorsabban válaszol, mint egy ember.

Innen válik érthetővé az a felvetés is, hogy sokan miért tekintenek az AI-ra istenszerű jelenségként. Nem azért, mert valóban az lenne, hanem mert nyelven kommunikál, válaszol a legmélyebb kérdésekre, és úgy viselkedik, mintha személyes kapcsolatban állna velünk. A teológiai megközelítés azonban egyértelmű: a mesterséges intelligencia továbbra is ember által létrehozott eszköz, mely nem áll az ember fölött, még akkor sem, ha bizonyos képességekben meghaladja.

Az egyházi működés változhat, de a technológia sosem fogja helyettesíteni a tapasztalást / Fotó: Summit Art Creations

Átszabhatja az egyházi működést az AI?

Fontos kérdés a papi elérhetőség és jelenlét is. Az AI mindig rendelkezésre áll, azonnali válaszokat ad, és nem igényel fizikai jelenlétet. Ezzel szemben az egyház működésének alapja éppen a személyes találkozás: a beszélgetés, a közösség, a közvetlen emberi kapcsolat. Ez a különbség nem technológiai, hanem alapvetően emberi természetű, és éppen ezért nem is oldható fel egyszerűen fejlesztésekkel.