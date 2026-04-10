Végleg véget ért a love story: a varrás mentén szakad a Dolce & Gabbana
Hosszú évtizedek után nagy változások jönnek az olasz luxusipar egyik meghatározó szereplőjénél. A Dolce & Gabbana átszervezésbe kezdett, a jövő pedig bizonytalan.
A koronavírus-járvány nem okozott hatalmas károkat a szektorban, bár a válság utáni visszapattanás fragmentált volt. A fiatalos márkák jól teljesítettek, de a jelenlegi turbulens gazdasági környezetben a kilátások sokat romlottak.
Dolce után Gabbana is lélepett
Stefano Gabbana, a Dolce & Gabbana egyik alapítója lemondott a cégben betölt pozícióiról, valamint mérlegeli üzletrészének lehetséges értékesítését is. A másik alapító, Domenico Dolce januárban adta át az elnöki tisztséget testvérének Alfredónak, így több mint négy évtized után hatalmas átrendeződés kezdődött a vállalatnál.
A szervezeti struktúra átalakítása a fejlődés természetes velejárója
− olvasható a cég nyilatkozatában, amelyben kiemelik, hogy a változások nincsenek hatással a Stefano Gabbana által végzett kreatív tevékenységre, azonban egy neve elhallgatását kérő forrás szerint Gabbana szabadulna a vállalatban meglévő 40 százalékos részesedésétől, miközben a cég potenciális hitelezőkkel folytat tárgyalásokat.
Az aktuális pénzügyi helyzetről
A Dolce & Gabbana 150 millió eurós tőkebevonásra készül, amely egy 450 millió eurós adósság-refinanszírozó csomag része lenne – írja a Bloomberg, majd kiemeli, hogy a vállalat ingatlanok értékesítését, valamint licencek megújítását is fontolgatja, hogy likvid tőkéhez jusson.
A Bloomberg korábban arról is beszámolt, hogy a céget a Rothschild & Co vagyonkezelő tanácsadóként segíti, amit a vállalat vezetése is megerősített.
A strukturális átalakítások részeként a Dolce & Gabbanához érkezhet Stefano Cantino korábbi Gucci-vezérigazgató, akinek kinevezését hamarosan bejelenthetik
− állítja egy neve elhallgatását kérő forrás.
Az üggyel kapcsolatban sem Gabbana, sem Cantino nem kívánt nyilatkozni.
Múlt és jövő
A Dolce & Gabbanát 1985-ben alapította Domenico Dolce és Stefano Gabbana, akik ekkor egy párt alkottak. Az olasz vállalat hamarosan a luxusipar egyik meghatározó szereplőjévé vált mediterrán ihletésű stílusirányzatával. Az alapítók ugyan több mint húsz éve különváltak, de üzleti partnerek maradtak, és közösen birtokolnak egy holdingtársaságot, amely a vállalat 80 százaléka felett rendelkezik. A fennmaradó részt Domenico és testvérei, Alfonso és Dorotea birtokolják.
A globális luxusipar az elmúlt években visszaesést produkál, így az önálló olasz divatházak egyre nyitottabbak az összeolvadások, valamint befektetők iránt. A Valentino nemrégiben kapott egy 100 millió eurós tőkeinjekciót, hogy adósságait törleszteni tudja, a Prada felvásárolta a Versacét, Giorgio Armani pedig végrendeletében határozott arról, hogy örökösei a vállalat 15 százalékét 18 hónapon belül értékesítsék.
A Dolce & Gabbana eddig azzal igyekezett megőrizni függetlenségét, hogy a szépségipar, a vendéglátás, valamint az ingatlanpiac irányába is terjeszkedett. A legutóbbi 150 millió eurós forrásbevonás a számítások szerint 2030-ig biztosítja a vállalat fejlesztéseit, de a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben kérdéses, mit hoz a jövő. A cég teljes árbevétele a 2024-es üzleti évben 2 milliárd euró volt.