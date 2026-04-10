EUR/HUF375,8 -0,26% USD/HUF320,2 -0,64% GBP/HUF431,41 -0,3% CHF/HUF407,33 -0,04% PLN/HUF88,56 -0,19% RON/HUF73,83 -0,22% CZK/HUF15,42 -0,26%
BUX131 972,16 +3,08% MTELEKOM2 320 +3,88% MOL4 030 +0,55% OTP40 840 +4,51% RICHTER12 770 +2,9% OPUS437,5 +1,71% ANY7 280 +1,1% AUTOWALLIS150,5 +1% WABERERS4 610 -1,74% BUMIX8 899,22 +0,18% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 750,9 +1,84%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Mintha zsinóron húzná felfelé a pesti tőzsdét az OTP, de a Richter is sorra dönti a csúcsokat

Elképesztő módon megy a BUX, szinte minden magyar eszközt tépnek a befektetők. A pesti tőzsde nincs már messze korábbi történelmi csúcsától sem.
K. B. G.
2026.04.10, 15:58
Frissítve: 2026.04.10, 16:11

Péntek délutánra elképesztő erősödést produkált a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, amelyet elsősorban a több mint 5 százalékot erősödő OTP hajtott, de a bankpapír, bár átlépte a 41 ezer forintos szintet, háromnegyed négy körül még messze járt a februári 41 890 forintos csúcstól. A Richter árfolyama ennél szerényebb mértékben, 3 százalék körül erősödött, de így is történelmi csúcsig, 12 790 forintig kúszott fel.

A pesti tőzsde szárnyalt pénteken / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde mindegyik nagyja szárnyal

A Magyar Telekom is több mint 3 százalékkal drágult, és évtizedek óta nem látott csúcsokat közelít az árfolyam. A Mol is erősödni tudott, igaz, csak szerény 0,5 százalék körüli mértékben, de a tűzszünet óta az olajvállalatok világszerte gyengélkednek. A Magyar Telekomra pénteken új, a korábbinál magasabb célár is érkezett, míg a Mol közgyűlése döntött az osztalékról.

4IG részvény16:07:39
Árfolyam: 2 320 HUF +90 / +3,88 %
Forgalom: 3 163 737 428 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A reggeli órákban nagy kilengéseket produkáló és óriási forgalmat lebonyolító Opus árfolyama a pozitív tartományban maradt, de a részvény piacán délutánra lenyugodni látszottak a kedélyek, miközben a 4iG forgalma is átlépte az 1 milliárd forintos határt az árfolyam közel 4 százalékos emelkedése mellett.

4IG részvény16:07:39
Árfolyam: 2 486 HUF +96 / +3,86 %
Forgalom: 1 128 216 492 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Bár a hét utolsó kereskedési napját az általános optimizmus uralta, különösen a vártnál alacsonyabb – és így a befektetők szerint korábbi kamatvágást hozó – amerikai inflációs adat után, a BUX szárnyalása mégis kiemelkedik az európai tőzsdék közül. Ezt feltehetően az orosz–ukrán háborúban következő tűzszünet és a konfliktus esetleges lezárására utaló ukrán kormányzati megnyilvánulások is segítették.

