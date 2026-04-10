Mintha zsinóron húzná felfelé a pesti tőzsdét az OTP, de a Richter is sorra dönti a csúcsokat

Péntek délutánra elképesztő erősödést produkált a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, amelyet elsősorban a több mint 5 százalékot erősödő OTP hajtott, de a bankpapír, bár átlépte a 41 ezer forintos szintet, háromnegyed négy körül még messze járt a februári 41 890 forintos csúcstól. A Richter árfolyama ennél szerényebb mértékben, 3 százalék körül erősödött, de így is történelmi csúcsig, 12 790 forintig kúszott fel.

A pesti tőzsde szárnyalt pénteken / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde mindegyik nagyja szárnyal

A Magyar Telekom is több mint 3 százalékkal drágult, és évtizedek óta nem látott csúcsokat közelít az árfolyam. A Mol is erősödni tudott, igaz, csak szerény 0,5 százalék körüli mértékben, de a tűzszünet óta az olajvállalatok világszerte gyengélkednek. A Magyar Telekomra pénteken új, a korábbinál magasabb célár is érkezett, míg a Mol közgyűlése döntött az osztalékról.