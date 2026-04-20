Riadót fújt az ázsiai nagyhatalom: az időjárás is ellenük játszik, katasztrófát hoz a nyár – az El Nino az energiaválságot is tovább mélyíti

Kína meteorológiai hatóságai szerint 2026-ban erős El Nino alakulhat ki, amely már májusban elkezdődhet és az év végéig tarthat. A jelenség az áramtermelés szerkezetét is átalakíthatja, miközben a globális energiapiacot eleve közel-keleti zavarok terhelik.

Kína arra számít, hogy az El Nino visszaveti a vízenergia-termelést, és emiatt nőhet a fosszilis energiahordozók felhasználása / Fotó: Imaginechina via AFP

A kínai meteorológiai központ (CNCC) előrejelzése szerint 2026 májusától közepes vagy annál erősebb El Nino alakulhat ki, amely az év végéig fennmaradhat. A jelenség a Csendes-óceán középső és keleti részének felmelegedéséhez kötődik, és globális szinten átrendezi a csapadékeloszlást és a szezonális időjárási mintákat.

A hatás különösen érzékenyen érintheti Kínát, amely erősen támaszkodik a vízenergiára.

Az El Nino által okozott csapadékingadozás egyszerre hozhat túlzott esőzéseket és tartós szárazságot az ország különböző régióiban. Ez a szélsőségesség közvetlenül befolyásolja a vízerőművek termelését:

a túl magas vízszint biztonsági korlátozásokat kényszeríthet ki;

míg az alacsony vízhozam a termelés csökkentését vagy leállítását eredményezheti.

Ezzel párhuzamosan a Kínai Meteorológiai Hivatal elemzése szerint az El Nino következtében a villamosenergia-rendszernek várhatóan nagyobb mértékben kell majd fosszilis energiahordozókra támaszkodnia. Ez a váltás nemcsak a belföldi termelési struktúrát módosíthatja, hanem növelheti az energiaimport költségeit is. A szakértői értékelés szerint ez egy olyan láncreakciót indíthat el, amelyben az időjárási szélsőségek, az energiapiaci feszültségek és a gazdasági költségek egymást erősítik.

Az El Nino az energiaválságot is tovább mélyíti

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Kína a világ legnagyobb energiaimportőre és egyben a legnagyobb vízenergia-termelője is. A kettős függőség miatt az időjárási kilengések közvetlen hatást gyakorolnak az ország energiaegyensúlyára. A mostani előrejelzés egybeesik azokkal a globális fejleményekkel, amelyek a közel-keleti térségben zajló konfliktusok miatt szűkítik az üzemanyag-ellátást és bizonytalanságot okoznak az energiaárakban.

A kínai elemzések arra is figyelmeztetnek, hogy az El Nino nemcsak az energiarendszerre, hanem az agráriumra is hatással lehet. A dél-kínai térségekben a megnövekedett őszi csapadék megzavarhatja a késői rizs betakarítását, ami érzékeny pontja az ország élelmiszer-ellátásának.

Ezzel párhuzamosan az enyhébb téli időjárás csökkentheti a vízkészletek utánpótlását, ami a következő tavaszi mezőgazdasági szezon előkészítését is nehezítheti.

A vízenergia visszaesése és az időjárási szélsőségek együttes hatása miatt az energiarendszer rugalmasabb fosszilis kapacitásokra szorulhat. Ez rövid távon stabilizálhatja az ellátást, de növelheti a szén- és gázfelhasználást, miközben emeli az importkitettséget. Az El Nino így nem önálló időjárási jelenségként jelenik meg, hanem egy összetett energia- és ellátásbiztonsági kockázati tényezőként, amely egyszerre érinti a termelést, a kereskedelmet és az agrárszektort is.