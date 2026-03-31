Kína kényszerhelyzetbe került, hiába a vámháború, kénytelen visszatérni az amerikai olajhoz és gázhoz - Trumpnak hízik a mája

Peking a vámháború miatt fordult el Washingtontól. Az iráni háború miatt Kína igyekszik diverzifikálni az energiaellátást, mindenkitől vásárol, akitől csak lehet.
M. Cs.
2026.03.31, 10:33
Frissítve: 2026.03.31, 11:32

A Hormuzi-szoros lezárása miatt Kína is kénytelen tovább diverzifikálni az energiaellátási láncát, ezért ismét vásárol amerikai olajat és cseppfolyósított földgázt (LNG). A Kpler árupiaci szolgáltató jelentése szerint több nagy kínai tanker tart a legnagyobb amerikai olajterminálhoz, a texasi Corpus Christi kikötőjébe, ahol áprilisban napi közel 600 ezer hordónyi, a világ második legnagyobb gazdaságába tartó nyersolajat rakodnak majd be.

Kína
Kína az Egyesült Államoktól is vásárol olajat és LNG-t / Fotó: AFP

Márciusban közel 300 000 tonna LNG-t is feltöltöttek Kínába tartó hajókra, bár az iráni háború okozta hiány miatt ezeket a szállítmányokat még menet közben átirányíthatják Japánba vagy Dél-Koreába.

A Hormuzi-szoros zárlata ugyanis elsősorban Ázsiát hozta nehéz helyzetbe, bár az energiasokkot az egész világ megérzi. Katar, a világ második legnagyobb LNG-exportőre már a háború legelején kénytelen volt leállítani a termelést.

Az LNG-szállítmányok máshol köthetnek ki Kína helyett

Katar kiesése elsősorban Délkelet-Ázsiában okoz jelentős fennakadásokat az LNG-ellátásban, mivel ez az ország biztosítja 

  • a pakisztáni import 99, 
  • a bangladesi 72 
  • és az indiai 53 százalékát.

A legnagyobb exportőr 

Egyesült Államok sem tudja betölteni a világpiacon keletkezett húsz százalékos űrt,

mert az ágazat vállalatai már korábban is gyakorlatilag teljes kapacitáson működtek, így nem tudják növelni a termelést – csak átirányítani a szállítmányokat annak, aki többet fizet értük.

Peking a hazai ellátás biztosítása érdekében megtiltotta az üzemanyagexportot / Fotó: AFP

Így kerülhetnek menet közben az eredetileg Kínába útnak indított LNG-tankerek is más ázsiai vevőkhöz. Ha azonban végül valóban Kínában rakják ki őket, akkor ezek lesznek az első amerikai LNG-szállítmányok Donald Trump elnök második hivatalba lépése óta.

Hasonló a helyzet az olajjal is, azt Peking 2025 februárja óta nem vásárolt az Egyesült Államoktól, emlékeztetett a Kpler jelentéséről beszámolva a Nikkei Asia.

Az energia téma lesz a csúcstalálkozón is

Kína a világ legnagyobb olajimportőre, a hazai fogyasztás 70 százalékát biztosítja behozatalból. A Reuters januári tudósítása szerint az ország tavaly 557,73 millió tonna, vagyis napi 11,55 millió hordó olajat importált – ez 4,4 százalékkal több a 2024-esnél.

Qingdao Port Crude Oil Terminal
Kína a lehető legjobban diverzifikálja az ellátást / Fotó: CFOTO via AFP

Az iráni háború kitörése előtt alaposan bespájzolt az olcsó orosz olajból, így viszonylag könnyebben vészeli át az energiasokkot, mint a világ és főleg Ázsia legtöbb országa, de kénytelen volt a tartalékokhoz nyúlni, és a a hazai ellátás fennakadásmentes garantálására a biztonság kedvééért megtiltotta az üzemanyagexportot is.

Az amerikai olaj és LNG vásárlását Trump vámpolitikájára válaszul állította le. 

Trump több amerikai energiahordozó, agrártermék és repülőgép beszerzését várja el Pekingtől,

és a kereskedelmi kérdések fontos szerepet kapnak majd a két elnök májusra halasztott csúcstalálkozóján is.

Peking megvesz mindent, amit csak lehet

Mivel a Közel-Keletről, elsősorban Iránból származik a kínai olajimport mintegy fele, a súlyosbodó ellátási gondok miatt Pekingnek most könnyebb lesz engedni, és az energiahordozók vásárlásáért cserében elérheti az amerikai vámok csökkentését.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens
Megvesznek mindent, ami csak van a piacon / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína egyébként kap olajat a Hormuzi-szorost elkerülő szaúdi vezetékből is, a Caixin Global jelentése szerint a Kai Jing szuper tanker április elején fut be 2,2 millió hordónyi rakományával a fucsieni kikötőbe.

Az energiaellátás diverzifikálása érdekében 

Kína bővíti az együttműködést a közép-ázsiai országokkal és Oroszországgal is;

utóbbi a legnagyobb olaj- és gázbeszállítója.

Fontos szerepet tölt be Türkmenisztán is, amely vezetékes gázt szállít Kínába és az ország 4. legfontosabb ellátója.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu