Kína kényszerhelyzetbe került, hiába a vámháború, kénytelen visszatérni az amerikai olajhoz és gázhoz - Trumpnak hízik a mája

A Hormuzi-szoros lezárása miatt Kína is kénytelen tovább diverzifikálni az energiaellátási láncát, ezért ismét vásárol amerikai olajat és cseppfolyósított földgázt (LNG). A Kpler árupiaci szolgáltató jelentése szerint több nagy kínai tanker tart a legnagyobb amerikai olajterminálhoz, a texasi Corpus Christi kikötőjébe, ahol áprilisban napi közel 600 ezer hordónyi, a világ második legnagyobb gazdaságába tartó nyersolajat rakodnak majd be.

Márciusban közel 300 000 tonna LNG-t is feltöltöttek Kínába tartó hajókra, bár az iráni háború okozta hiány miatt ezeket a szállítmányokat még menet közben átirányíthatják Japánba vagy Dél-Koreába.

A Hormuzi-szoros zárlata ugyanis elsősorban Ázsiát hozta nehéz helyzetbe, bár az energiasokkot az egész világ megérzi. Katar, a világ második legnagyobb LNG-exportőre már a háború legelején kénytelen volt leállítani a termelést.

Az LNG-szállítmányok máshol köthetnek ki Kína helyett

Katar kiesése elsősorban Délkelet-Ázsiában okoz jelentős fennakadásokat az LNG-ellátásban, mivel ez az ország biztosítja

a pakisztáni import 99,

a bangladesi 72

és az indiai 53 százalékát.

A legnagyobb exportőr

Egyesült Államok sem tudja betölteni a világpiacon keletkezett húsz százalékos űrt,

mert az ágazat vállalatai már korábban is gyakorlatilag teljes kapacitáson működtek, így nem tudják növelni a termelést – csak átirányítani a szállítmányokat annak, aki többet fizet értük.

Így kerülhetnek menet közben az eredetileg Kínába útnak indított LNG-tankerek is más ázsiai vevőkhöz. Ha azonban végül valóban Kínában rakják ki őket, akkor ezek lesznek az első amerikai LNG-szállítmányok Donald Trump elnök második hivatalba lépése óta.

Hasonló a helyzet az olajjal is, azt Peking 2025 februárja óta nem vásárolt az Egyesült Államoktól, emlékeztetett a Kpler jelentéséről beszámolva a Nikkei Asia.

Az energia téma lesz a csúcstalálkozón is

Kína a világ legnagyobb olajimportőre, a hazai fogyasztás 70 százalékát biztosítja behozatalból. A Reuters januári tudósítása szerint az ország tavaly 557,73 millió tonna, vagyis napi 11,55 millió hordó olajat importált – ez 4,4 százalékkal több a 2024-esnél.