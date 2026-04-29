Egyetlen hónap maradt hátra: kifogyhat az üzemanyagból az EU egyik legnagyobb országa, leállhatnak a repülőgépek – azonnal Brüsszelhez fordult

Olaszország repülőüzemanyag-készletei csak május végéig biztosíthatják a légi közlekedést, ám a kormány attól tart, hogy az ellátási zavarok el fognak húzódni. Róma ezért már most Brüsszelhez fordult, mert az uniós szabályok nyomása alatt a nyári szezon könnyen katasztrófává válhat az ország gazdasága számára.

Olaszország egyelőre rendelkezik kerozinkészletekkel, de üzemanyaghiány a legrosszabbkor, a turistaszezon kezdetén is kialakulhat

Olaszország egyelőre megőrizte hidegvérét a gyorsan romló energiapiaci helyzetben. Matteo Salvini szerdán közölte, hogy az ország repülőüzemanyag-készletei legalább május végéig elegendőek a repülőtéri működés fenntartásához.

Rövid távon így nem kell járattörlésektől vagy leállásoktól tartani.

A közeljövő azonban jóval nyugtalanítóbb. Az európai piac jelentős részben a Közel-Keletről importál repülő-üzemanyagot, és ezt az ellátási láncot az iráni háború komolyan megzavarta. A szállítások akadoznak, a bizonytalanság nő, a piac pedig reagált: az árak február 28. óta közel 84 százalékkal emelkedtek.

Ez a drágulás már most nyomást helyez a légitársaságokra, még ha eddig sikerült is elkerülni a komolyabb fennakadásokat. A kérdés az, meddig tartható ez az állapot, különösen a nyári csúcsszezon előtt, amikor az utasforgalom jelentősen megugrik.

Salvini szerint Olaszország jelenleg jobb helyzetben van, mint sok más európai ország. A készletek magasabbak, így nincs közvetlen válsághelyzet. Ugyanakkor a miniszter nem próbálta bagatellizálni a helyzetet: hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelik az ellátási láncot nemzeti és európai szinten is, hogy elkerüljék a rendszer akadozását.

Az olaszok szabad kezet követelnek Brüsszeltől

A politikai üzenet azonban legalább ilyen fontos volt. Salvini egyértelműen Brüsszel felé fordult, és gyors lépéseket sürgetett. Szerinte az Európai Uniónak rugalmasabb költségvetési szabályokat kellene alkalmaznia, hogy a tagállamok hatékonyabban tudjanak reagálni a háború gazdasági következményeire.