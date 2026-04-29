Egyetlen hónap maradt hátra: kifogyhat az üzemanyagból az EU egyik legnagyobb országa, leállhatnak a repülőgépek – azonnal Brüsszelhez fordult

A kormány szerint gyors európai beavatkozás kell. Olaszország egyelőre még nem fogyott ki a kerozinból, de a turistaszezon kezdetével a helyzet könnyen kritikussá válhat.
VG
2026.04.29, 18:22
Frissítve: 2026.04.29, 18:29

Olaszország repülőüzemanyag-készletei csak május végéig biztosíthatják a légi közlekedést, ám a kormány attól tart, hogy az ellátási zavarok el fognak húzódni. Róma ezért már most Brüsszelhez fordult, mert az uniós szabályok nyomása alatt a nyári szezon könnyen katasztrófává válhat az ország gazdasága számára.

Olaszország egyelőre rendelkezik kerozinkészletekkel, de üzemanyaghiány a legrosszabbkor, a turistaszezon kezdetén is kialakulhat / Fotó: freepik

Olaszország egyelőre megőrizte hidegvérét a gyorsan romló energiapiaci helyzetben. Matteo Salvini szerdán közölte, hogy az ország repülőüzemanyag-készletei legalább május végéig elegendőek a repülőtéri működés fenntartásához. 

Rövid távon így nem kell járattörlésektől vagy leállásoktól tartani.

A közeljövő azonban jóval nyugtalanítóbb. Az európai piac jelentős részben a Közel-Keletről importál repülő-üzemanyagot, és ezt az ellátási láncot az iráni háború komolyan megzavarta. A szállítások akadoznak, a bizonytalanság nő, a piac pedig reagált: az árak február 28. óta közel 84 százalékkal emelkedtek.

Ez a drágulás már most nyomást helyez a légitársaságokra, még ha eddig sikerült is elkerülni a komolyabb fennakadásokat. A kérdés az, meddig tartható ez az állapot, különösen a nyári csúcsszezon előtt, amikor az utasforgalom jelentősen megugrik.

Energiaválság: rendkívüli szabályok bevezetésére készül az EU a tagállamokban – „Őszintének kell lennünk, a helyzet egészen súlyos"

Brüsszel riadót fújt az alacsony készletek és az ellátás tartós akadozása miatt. Az EU a koronavírus-járvány alatti vakcinaelosztási mechanizmushoz hasonló szolidaritási modellt készíthet elő az üzemanyagoknál is.

Salvini szerint Olaszország jelenleg jobb helyzetben van, mint sok más európai ország. A készletek magasabbak, így nincs közvetlen válsághelyzet. Ugyanakkor a miniszter nem próbálta bagatellizálni a helyzetet: hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelik az ellátási láncot nemzeti és európai szinten is, hogy elkerüljék a rendszer akadozását.

Az olaszok szabad kezet követelnek Brüsszeltől

A politikai üzenet azonban legalább ilyen fontos volt. Salvini egyértelműen Brüsszel felé fordult, és gyors lépéseket sürgetett. Szerinte az Európai Uniónak rugalmasabb költségvetési szabályokat kellene alkalmaznia, hogy a tagállamok hatékonyabban tudjanak reagálni a háború gazdasági következményeire.

Külön kiemelte az úgynevezett ETS-rendszert, azaz a szén-dioxid-kibocsátási kvóták rendszerét, amely szerinte tovább növeli az energiaköltségeket. Az olasz álláspont szerint ennek felülvizsgálata segíthetne csökkenteni az árakat és enyhíteni a nyomást a gazdaságon.

Az ügy túlmutat az olasz helyzeten. Európai Unió szintjén egyre sürgetőbb kérdés, hogyan kezeljék az energiapiaci sokkot, amelyet egy geopolitikai konfliktus indított el, de amelynek hatásai már a mindennapi gazdasági működésben is érezhetők.

Kiderült, mit lép a Wizz Air Magyarország második legnagyobb városában a kerozinhiány miatt – „időben tájékoztatunk mindenkit!"

Európában egyre súlyosabb üzemanyag-ellátási gondok jelentkeznek a közel-keleti feszültségek miatt, több nagy légitársaság már járatokat törölt vagy korlátozott. A Wizz Air azonban egyelőre nyugtatja a debreceni utasokat: a városból induló járatok menetrend szerint közlekednek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu