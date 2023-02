A zéró-Covid-protokollt követő gazdasági újranyitás kifejezetten jót tett a kínai tech szektor szereplőinek, az újdonsült világpiaci jelenlét okozta optimizmus visszatérte fellendítette az alaposan megtépázott szegmenst.

Fotó: Kuang Da / AFP

A kínai technológiai szektor Amerikában jegyzett papírjainak teljesítményét követő Nasdaq Golden Dragon China Index értéke az októberi újranyitástól számítva a rali januári csúcspontjáig több mint 80 százalékot emelkedett, ám az optimizmus erőteljesen elpárologni látszik az elmúlt hetekben.

Ennek okai közt megtaláljuk a nemrég eltűnt kínai bankár ügyét is.

A szakember, akinek lassan két hete nyoma veszett, magánvagyona kimentésén dolgozhatott, eltűnése pedig az általa vezetett alapkezelő árfolyamát is alaposan megtépázta – a kínai jogállamiságba vetett hitről nem is beszélve. Ezen aggályokon túl a geopolitikai félelmek is felerősödtek a kínai kémléggömb lelövése nyomán, ahogy a kénytelen-kelletlen vállalt árverseny is alaposan átszabta a vállalatok nyereségvárakozását.

Az amerikai alapkamat várható további emelése pedig még egyet rúgott a padlóra került tech szektorba.

Az erős dollár nagy ellensége ugyanis a kínai piacoknak, a borítékolható további kamatemelések pedig csak még tovább növelik majd az amerikai fizetőeszköz értékét, jócskán rontva ezzel a kínai kilátásokat.

Az újranyitás időpontja leolvasható a kurzus mélypontjáról

A kínai technológiai szektorba vetett hitet a vártnál erősebbre sikerült vállalati gyorsjelentések sem tudták visszaállítani: a kilenc cégből, amely már kiadta jelentését, öt számolt be a vártnál magasabb bevételről vagy nyereségről, köztük a Baidu kereső- és az Alibaba e-kereskedelmi óriásvállalat. A pesszimizmusnak azonban a már korábban említett félelmeken túl cégspecifikus okai is vannak:

az Alibaba esetében az új befektetések, míg a Baidunál a mesterséges intelligencia terén végzett fejlesztések járhatnak hatalmas kiadásnövekedéssel, csökkentve a várható profitot.

A befektetőket a kínai kormányzat, pontosabban Hszi Csin-ping személyes térnyerése a felügyeleti szervekben, illetve a központi bankban egyaránt elriaszthatja a kínai piactól. Ahogy a kínai–orosz esetleges fegyvertámogatásnak az Egyesült Államok által beígért „súlyos következményei” is nagyot üthetnek a kínai piac erején és vonzerején egyaránt: az ilyesfajta geopolitikai aggályokat pedig nagy hangsúllyal mérlegelik mind a lakossági, mind az intézményi befektetők.