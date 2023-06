Egy amerikai bíróság ideiglenesen leállította az Activision Blizzard Microsoft általi felvásárlását: a testület ugyanis helyt adott a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) kérésének, hogy blokkolja az ügyletet, és jövő hétre tűzte ki a tárgyalást az ügyben. Az FTC szerint a bírósági döntés nélkül a redmondiak pénteken lezárhatták volna videójáték-ipar legnagyobb üzletét. Az amerikai felügyeleti szerv azzal indokolta a lépést, hogy az akvizíció rontaná a piaci versenyt az iparágban.

Fotó: Shutterstock

A Microsoft a döntéssel kapcsolatban közölte: az ideiglenes korlátozó végzésnek van értelme, amíg nem születik végleges döntés, és reményeik szerint a szervek gyorsan döntenek a a kérdésben – írja a Reuters. Az Activision Blizzardot tavaly januárban több mint 69 milliárd dollárért felvásárolta a Microsoft, de az ügyletet a trösztellenes eljárások és a versenytársak ellenkezése miatt nem sikerült lezárni. Bár a redmondi óriás azzal nyugtatta riválisait, hogy a birtokába jutott játékok nem lesznek Xbox- és Windows-exkluzívak, ezt kétségbe vonták. A Sony, a Google anyavállalata (Alphabet) és a Nintendo azzal vádolta a Microsoftot, hogy az Activison Blizzard-sikertermékek,

például a Call of Duty (COD) az üzlet lezárulása után más platformokon nem lesznek elérhetők.

Hogy az amerikai cég leszerelje a kritikusokat, felajánlotta a riválisainak, hogy az ügylet után minden platformon játszható marad a Call of Duty és az Activision Blizzard összes programja. Így megállapodást kötött a Nintendóval és az Nvidiával is, amelynek értelmében tíz évig lesznek elérhetők a Microsoft birtokában lévő videójátékok a Nintendo konzoljain, valamint az Nvidia GeForce Now nevű felhőalapú játékszolgáltatásában.

A redmondiak a kisebb cégeket (Boosteroid, Ubitus) is igyekeznek maguk mellé állítani, ugyanakkor a legfőbb ellenző, a Sony még mindig kritikus. Márciusban úgy tűnt, hogy a Microsoft sikerrel járt, ugyanis a brit trösztellenes hatóság (CMA) közölte, hogy az akvizíció nem korlátozza a videójáték-ipari versenyt. Azonban áprilisban a CMA mégis blokkolta üzletet, mivel a felügyeleti szerv szerint a licencszerződések nem orvosolják a felmerülő problémákat, az üzlet pedig torzítaná a piaci versenyt.

Az Európai Unió másképp látja, így az EU rábólintott a felvásárlásra, míg a japán felügyeleti ezt márciusban tette meg. Az április döntés után a Microsoft keményen bírálta Londont, a vállalat vezérigazgatója pedig a múlt héten a brit fővárosba érkezett, ahol a pénzügyminiszterrel és a CMA vezetőivel is egyeztetett. Az akvizíció sorsa mostantól azon múlik, hogy a cég hogyan birkózik meg a jogi kihívásokkal az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, ami valószínűleg nem lesz könnyű.

Szakértők szerint a Microsoftnak nem éri meg korlátozni a COD elérhetőségét, már csak azért sem, mert a játékból több példányt adnak el a Sony-konzolokra mint az Xboxokra, így végső soron nem érné meg a felvásárlás. Maga Phil Spencer, a Microsoft játékdivízióért felelős igazgatója is arról beszélt augusztusban, hogy a jövőben egyre kevesebb exkluzív program jelenhet meg, mivel egyre kevésbé éri meg csak egy platformra játékot készíteni.