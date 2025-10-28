Az őrületes dömping még csak most következik — több, mint 25 ezer Otthon Start programos lakás jelenik meg a piacon a következő hónapokban
A következő két-három hónapban több mint 25 ezer új lakást dobhatnak piacra a fejlesztők az eddigi bejelentéseken felül, és ezeknek a többsége az Otthon Start program feltételeinek is megfelel majd — közölte az Ingatlan.com piaci információk alapján.
A budapesti vevők már ki vannak éhezve az otthon startos új lakásokra. Az Ingatlan.com adatai szerint a 3 százalékos hitelre is megvásárolható, új építésű lakások iránt a fővárosban átlagosan 22 százalékkal nagyobb az érdeklődés, mint a programon kívüli ingatlanok esetében. Az új építésű kínálat várható jelentős bővülése és a társasházi építményi jog februári bevezetése lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásárolhassanak új építésű lakásokat, ami 2026-ban újabb lendületet adhat a piacnak.
A rozsdaövezeti fejlesztések vásárlói az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik, ami egy 40 négyzetméteres, 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakásnál több mint 2,8 millió forintos pénzvisszatérítést jelenthet.
A következő hónapokban új erőre kaphat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte további 25 ezer új lakás megépítését kezdhetik el – derült ki az Ingatlan.com elemzéséből. Ezeknek jelentős része az Otthon Start program feltételeinek is megfelel majd, vagyis a 3 százalékos hitellel is elérhető lesz a vevők számára.
Lendületben a fejlesztők
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: „A lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben: az elmúlt időszakban már 6-7 ezer új lakás bejelentése történt meg, és piaci információink szerint négy-öt jelentős fejlesztő legalább 25 ezer újabb lakás megépítését jelentheti be a következő két-három hónapban. Ezeknek jelentős része megfelel majd az Otthon Start program feltételeinek. A kibontakozó lakásfejlesztési hullám érezhetően enyhítheti a kínálati szűkösséget, és a nagyvárosokban komoly vérfrissítést hozhat az eladó lakások minőségében.”
A vásárlók azonban már most is ki vannak éhezve a megfizethető új lakásokra és a 3 százalékos hitelre is megvásárolható ingatlanokra.
A fővárosban ezek iránt átlagosan 22 százalékkal nagyobb az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma, mint a programon kívüli új lakások esetében, míg a vidéki és a megyei jogú városokban, vármegyeszékhelyeken 6–12 százalékos különbség látható a program kritériumainak megfelelő új építésű lakóingatlanok javára.
Az Ingatlan.com szakértője szerint a fejlesztők 2026-tól az eddiginél jóval nagyobb arányban tudják majd csillapítani a lakosság fix 3 százalékos hitelfeltételeknek megfelelő újlakás-éhségét.
Kedvező szabályozás, növekvő kereslet
Eddig már Budapest X., XV. és IX. kerületében jelentettek be az Otthon Start programmal kompatibilis fejlesztéseket, de hasonló projektek előkészítése zajlik a XI., XIII. és XIV. kerületekben is, amelyek a fővárosi újlakás-piac legkeresettebb lokációi közé tartoznak. A vidéki városok közül Debrecenben, Szegeden, Veszprémben, Monoron és Mosonmagyaróváron indultak el új projektek.
Az új építésű lakások egy része ráadásul rozsdaövezeti besorolású lesz, így az első lakásvásárlók az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik.
Ez 1,5 millió forintos négyzetméterár mellett egy 40 négyzetméteres lakás esetében több mint 2,8 millió forint pénzvisszatérítést jelenthet.
A lakáspiac a csúcs felé igyekszik
A lakáspiaci keresletet 2026 januárjában tovább élénkítheti a hétfőn megjelent kormányzati tervezet is, amely a közszolgálatban dolgozóknak évi egymillió forintos lakáscélú juttatást biztosítana – egy házaspár esetében ez akár kétmillió forintos vissza nem térítendő támogatást is jelenthet. A társasházi építményi jogról szóló szabályozás pedig 2025 februárjában lép hatályba, ami lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásároljanak új építésű lakásokat. Balogh László szerint ez az új jogintézmény a fejlesztőknek és a vásárlóknak egyaránt kedvez:
Utóbbi változtatás új korszakot nyithat az új építésű lakások piacán, mivel a hitelfelvétel és a vásárlás folyamata is egyszerűbbé és gyorsabbá válik. Mindez azzal is járhat, hogy 2026 első negyedévében az új lakások piacán évek óta nem látott forgalomnövekedés következhet be
– mondta Balogh László. Hozzátette azt is, hogy az eddig bejelentett és a jövőben piacra kerülő lakások többségét a következő másfél-két évben adhatják át.
Ha a bejelentett és előkészítés alatt álló fejlesztések ütemesen haladnak, akkor 2027-ben akár több évtizedes lakásépítési rekordok is megdőlhetnek Magyarországon. Balogh László utalt arra, hogy az újlakás-építés legutóbbi csúcsa a kétezres évek közepén volt, mivel 2004-ben és 2005-ben is több mint negyvenezer új lakást adtak át. Az elmúlt öt évben pedig 2020-ban készült el a legtöbb új lakás, akkor 28,2 ezret adtak át.