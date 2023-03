A Microsoft tíz évre szóló licencszerződést írt alá a Boosteroiddal, amelynek értelmében a Boosteroid felhőalapú játékszolgáltatásában tíz évig lesznek elérhetők a Microsoft birtokában lévő videójátékok, köztük az Activision Blizzard felvásárlásával a redmondi céghez átkerülő programok is. Cserébe a Boosteroid támogatja az Xbox-gyártó Activision Blizzard bekebelezésére tett ajánlatát.

A játékok összehozzák az embereket, ezért a cégünk elkötelezett amellett, hogy bárki játszhasson kedvenc programjával, bármilyen eszközön

– mondta Phil Spencer, a Microsoft játékdivízióért felelős igazgatója a Reuters szerint. Hozzátette: az üzlet lezárulásával egy újabb lépést tesznek ezen elképzelés megvalósítására. Az Activision Blizzardot tavaly januárban 69 milliárd dollárért felvásárolta a Microsoft, de az ügyletet a trösztellenes eljárások miatt még nem sikerült lezárni: a brit versenyhatóság előzetes jelentésében azonnal megállapította, hogy az akvizíció létrejötte fékezné a versenyt a brit videójáték-piacon.

Hasonló aggályokat fogalmaztak meg az uniós és az amerikai felügyeleti szervek is. Bár a redmondi óriás azzal nyugtatta riválisait, hogy a birtokába jutott játékok nem lesznek Xbox- és Windows-exkluzívak, ezt versenytársai kétségbe vonták. A Sony, a Google anyavállalata (Alphabet) és a Nintendo azzal vádolta a Microsoftot,

hogy a Blizzard-sikertermékek – például a Call of Duty (COD) – az üzlet lezárulása után más platformokon nem lesznek elérhetők.

Hogy az amerikai cég leszerelje a kritikusokat, felajánlotta a riválisainak, hogy az üzlet után minden platformon elérhető marad a Call of Duty és az Activision Blizzard minden játéka. Így megállapodást kötött a Nintendóval és az Nvidiával is, amelynek értelmében tíz évig lesznek elérhetők a Microsoft birtokában lévő videójátékok a Nintendo konzoljain, valamint az Nvidia GeForce Now nevű felhőalapú játékszolgáltatásában.

A brit és az uniós felügyelet is április végén hoz végleges döntést, míg az előbbi keményebb diónak bizonyulhat, addig az utóbbi a licencszerződésekhez kötötte a pozitív elbírálást, így érthető a Microsoft igyekezete, hogy még a kisebb cégeket is igyekszik maga mellé állítani. A Boosteroid ugyanis 3 millió felhasználóval kisebb szereplőnek számít, összehasonlításképpen: az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatását 20 millión használják.

Ugyanakkor szakértők szerint a Microsoftnak nem éri meg korlátozni a COD elérhetőségét, már csak azért sem, mert a játékból több példányt adnak el a Sony konzolokra, mint az Xboxokra, így végső soron nem érné meg a felvásárlás. Maga Phil Spencer, a Microsoft játékdivízióért felelős igazgatója is arról beszélt augusztusban, hogy a jövőben egyre kevesebb exkluzív program jelenhet meg, mivel egyre kevésbé éri meg csak egy platformra játékot készíteni.