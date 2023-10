Kerüli a videójáték-ipart a kockázati tőke

Bizonytalan gazdasági helyzetben a kockázati tőkések is válogatósabbak, így aztán a lassuló videójáték-iparba is kevesebbet fektetnek be. 2022 második negyedéve óta az iparág egyre kevesebbet gyűjt be a befektetőktől.

2 órája | Szerző: Hornyák Szabolcs

