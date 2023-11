Ezermilliárd dollárra, a teljes magyar GDP 5,6-szorosára nőtt az amerikai kormányzat éves kamatfizetési kötelezettsége államkötvényei után, szinte elviselhetetlen terhet jelentve ezzel a kormányzat kofferei számára, de a brutális kamatteher törlesztésének következményei nem állnak meg az országhatáron, hanem a teljes világra, köztük Magyarországra is tovagyűrűzhetnek.

Elérte az ezermilliárdos határt az amerikai kamatteher.

Fotó: Shutterstock

Politikai és szociális krízishez is vezethet az ezermilliárdos törlesztés

Az amerikai kamatteher az elmúlt 19 hónap során megduplázódott, az ezermilliárd dolláros szint elérésével pedig a teljes szövetségi büdzsé 15,9 százalékát foglalja magába, egyre jobban szűkítve ezzel a fiskális kiadások alakításának lehetőségét a kormányzat számára.

A fiskális kiadások egyre nagyobb részének lenyelése azt is magában hordozza, hogy a kormányzatnak jó eséllyel újra kell majd gondolnia, pontosan mire és mennyit költ, a kiadáscsökkentésnek pedig könnyedén eshetnek áldozatul a már így is gyenge lábakon álló szociális és egészségügyi kiadások, az oktatási rendszer fenntartására fordított összegek, vagy éppen az infrastrukturális fejlesztések – ez pedig kifejezetten erős vitapozíciót szolgáltathat a republikánusok számára a törvényhozásban, akik az adósságplafon idén nyáron történő ismételt elérésekor is ragaszkodtak Bidenék fiskális kiadásainak megvágásához, mindez pedig könnyedén kihathat a jövőre esedékes amerikai elnökválasztásra is.

Valósággal elszálltak az amerikai kormányzat kamatterhei a pandémia óta.

A fiskális bizonytalanságnak azonban nem kis szerepe van abban, hogy az

amerikai kötvényhozamok évtizedes magasságokba szöktek az elmúlt hónapokban,

ahogy jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz is, hogy a Fitch hitelminősítő megvágta az Egyesült Államok államadósminősítését a nyár végén – a tovább növekvő adósságteher azonban további leminősítésekhez vezethet, ami ismét megnöveli a kölcsönök prémiumát, és így tovább.

Az amerikai törlesztési dömping azonban a teljes világnak fájni fog

A növekvő kamatteher az inflációs nyomásra is felhajtó hatással bírhat, kényszerhelyzetbe hozva ezzel az így is nehéz helyzetben lévő amerikai jegybankot, mely jelenlegi kommunikációja szerint már nem kíván többször kamatot emelni a jelenlegi periódusban.

A növekvő kormányzati adósság és a magas kamatszintek melletti terhek törlesztése azonban áttételesen a globális kamatpolitikákra is hatással lehet, akadályozva ezzel a nemzetközi hitelezést, így lassítva a világgazdaságot is, de kifejezetten nagy fájdalmat okozva az olyan fejlődő gazdaságok számára, mint Magyarország, melyek jelentős kereskedelmi kapcsolatot ápolnak Amerikával.

Amerika adóssághegye már a hadi kiadásait is beárnyékolja Az állam kötelezettségei naponta átlagosan 20 milliárd dollárral nőnek meg.

A magas hozamot biztosító és jelentős mennyiségben rendelkezésre álló amerikai államkötvénytömeg ugyanakkor a globális befektetői hangulatot is drasztikusan befolyásolhatja: a biztos befektetésnek tekintett amerikai kincstárjegyek ugyanis elszipkázzák a befektetéseket a fejlődő piacok elől, további terhet helyezve ezzel például Magyarországra, mely jelentős idegentőke-kitettséggel rendelkezik – a csökkenő hazai befektetési vágy pedig könnyedén okozhatja a forint elértéktelenedését is, mivel az alacsonyabb kereslet mellett alacsonyabb árfolyam mellett is értékesíthető lesz a hazai valuta.