Pár hete még úgy tűnt, nincs az a jegybanki szigor, amely csillapíthatná az amerikai fogyasztási lázat. Most mégis megtörtént, amire március óta nem láttunk példát, visszaesett a fogyasztás az Egyesült Államokban. Októberben 0,1 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest, miközben szeptemberben még 0,9 százalékos volt a bővülés hó per hó alapon. Bár az elemzők októberben 0,3 százalékos visszaesést vártak szeptemberhez képest. Mindenesetre a kereskedelmi statisztika megerősíti, amit az enyhülő infláció és a lazuló munkaerőpiac is mutat, hogy a magas kamatok hűtik az amerikai gazdaságot.

A Federal Reserve idén nyáron 22 éves csúcsra emelte a kamatlábakat, hogy a gazdasági tevékenység lassításával küzdjön az infláció ellen. Azóta a tisztviselők kamattartásokról döntöttek, s figyelik a gazdaság alkalmazkodását. A fogyasztói kereslet lehűlése enyhíti azokat az aggodalmakat, hogy a kiadások nyári megugrása magasabb inflációt tartósít. A lassulás erősíti a sokat emlegetett puha landolás reményét, vagyis hogy az inflációt anélkül küzdhetik le a jegybankárok, hogy recesszióba taszítanák az amerikai gazdaságot.

A szerdai adat, mely a gazdaság lehűlését jelzi, azért is fontos, mert Jerome Powell Fed-elnök, még a múlt héten is lebegtette a már korábban is többször belengetett további kamatemelés lehetőségét.

A kiskereskedelmi adat újabb érv a kamatemelés ellen. Ezért dollárgyengítő hatású. A dollár gyengülése pedig általában támasztja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot. A délutáni

amerikai adatközlés magyarázhatja a forint mai korrekciójának kifulladását,

s a magyar fizetőeszköz újbóli erősödését.