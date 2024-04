Újra felsejlett a közel-keleti háború kiszélesedésének réme, ami ismét visszatette a napi spekulációk közé a 100 dolláros olajár lehetőségét. A Wall Streeten most azt találgatják, vajon hol tetőzhet a kőolaj ára?

Fotó: Shutterstock

A szaúdi vezetésű Kőolaj-exportáló Országok Szervezete, továbbá Oroszország és szövetséges partnerei, az OPEC+ az elmúlt években napi több millió hordóval csökkentették az olajkitermelést. Bár az irányadó globális olaj benchmark tavaly december óta 23 százalékkal emelkedett, s immár a 2023-as árcsúcsokat közelíti, épp a termelés önkéntes visszafogása miatt bőven van szabad kapacitás az olajpiacon.

Az OPEC+ piaci részesedése globálisan 34 százalék alá süllyedt

– mondta Jorge León, a Rystad Energy tanácsadó cég alelnöke. Hozzátéve: tavaly rekormennyiségű olajat termeltek Amerikában, de idén a kitermelés üteme várhatóan visszaesik, s újra nagyobb szerepet kaphat a világpiacon az olajkartell.

A hordónkénti 95 dolláros ár már nyomást gyakorolhat az OPEC+ tagjaira, hogy ismét növeljék a kitermelést

– vélekedett Frederic Lasserre, a Gunvor árukereskedelmi óriás globális kutatási és elemzési vezetője. Szerinte a termelés egy része visszatér a piacra, legalábbis Szaúd-Arábia esetében ez szinte biztosra vehető.

A piac most arra fogad, hogy az OPEC+ a 100 dolláros szinten már fékezi az olajárakat. Az is feltűnő, hogy Szaúd-Arábia, amely tavaly helyreállította kapcsolatait Teheránnal, most önmérsékletre szólította fel Izraelt és Iránt.

Igaz, a Goldman Sachs figyelmeztette ügyfeleit, hogy egy kiszélesedő közel-keleti háború jelentősen befolyásolhatja több OPEC+-tag olajszállítási képességét. Többek közt ha az izraeli–iráni konfliktus háborúvá fajul, akkor az veszélyezteti Teherán olajinfrastruktúráját, lelassítja a tartályhajók forgalmát a Hormuzi-szorosban, a Perzsa-öbölbe vezető keskeny hajózási útvonalon.

Míg Walt Chancellor, az ausztrál Macquarie bank energiastratégája az olajpiaccal kapcsolatos alázat fontosságára figyelmeztet, mondván, már arra sem számítottak az elemzők, hogy az olajtermelők ilyen sokáig kitartanak a termelés korlátozása mellett, más szóval nem árt felkészülni a meglepetésekre ezen a piacon.