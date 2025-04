Gyilkos verseny a súlycsökkentők piacán, az Eli Lilly sikerére zuhan a Novo Nordisk

Az Ozempicet gyártó dán céget az ág is húzza. Nem elég, hogy a piac a potenciális amerikai vámemelésektől tart az európai gyógyszerek esetében is, a Novo Nordiskot amerikai riválisa, az Eli Lilly is egyre jobban szorongatja.