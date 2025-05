Átlépte a 406 forintos szintet az euró

Nagyot gyengült csütörtök délelőtt a magyar deviza, fél 1-kor az euró átlépte a 406 forintos lélektani határt is, utoljára 406,06-on kötöttek a devizapárra.

Gyengül a forint / Fotó: Shutterstock

A forint gyakorlatilag minden fontosabb devizával szemben veszített erejéből, sőt a cseh korona és a lengyel zloty ellenében is leértékelődött, holott mind a varsói, mind a prágai jegybank kamatot vágott szerdán.

A lengyel jegybank 50 bázispontos, a cseh jegybank 25 bázispontos vágásról döntött, mindkét lépés megfelelt az előzetes várakozásoknak – írja az Equilor.

A dollárért jelenleg 359,7 forintot, a svájci frankért 435,5 forintot kell adni a bankközi devizapiacon.

A régióban a román lej gyengült rengeteget az elmúlt napokban az emelkedő politikai kockázatok nyomán – írja az Erste. S bár a brókerház korábban azt írta, hogy ez egyelőre nem hat a forintra, elképzelhető, hogy ebben változás állt be, és most már nálunk is fertőzni kezdett a lejtőre került román deviza.

Az MBH Bank viszont azt emeli ki, hogy a csütörtök reggeli adatok alapján a munkanaphatástól megtisztítva 5,4 százalékkal esett vissza az ipari termelés márciusban az előző év azonos időszakához képest, bár ez megegyezik a bank által várttal.

Februárhoz képest 0,1 százalékos bővülést közölt a KSH. A feldolgozóipari alágak többségében ugyanakkor csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az EURUSD jelenleg nagyjából stagnál, momentán 1,1297 dollárt adnak egy euróért.