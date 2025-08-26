BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,310.94 +0.46% MTELEKOM1,972 -0.2% MOL2,946 +0.34% OTP30,560 +0.62% RICHTER10,670 +0.75% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,260 0% BUMIX9,245.55 -0.2% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,183.42 -0.27% BUX105,310.94 +0.46% MTELEKOM1,972 -0.2% MOL2,946 +0.34% OTP30,560 +0.62% RICHTER10,670 +0.75% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,260 0% BUMIX9,245.55 -0.2% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,183.42 -0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
állampapír
Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
diszkont kincstárjegy
aukció

Növekvő hozam mellett hamar elkapkodták a kincstárjegyeket

Emelkedett a három hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama. Az állampapírokat ezúttal csökkentett értékesítéssel adta el az ÁKK.
VG/MTI
2025.08.26, 12:22
Frissítve: 2025.08.26, 14:46

Hozamemelkedés mellett értékesített három hónapos diszkontkincstárjegyet keddi aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A heti rendszerességgel tartott három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt.

LUS_IMG_3284 NGM állampapír
Az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az elsődleges forgalmazók 20,1 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK, csökkentetett értékesítéssel, 15,0 milliárdot fogadott el. Az aukciós átlaghozam 6,11 százalék volt, 3 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál.

Hétfőn a három hónapos lejáratra a másodpiacon 6,02 százalékos referenciahozam alakult ki.

Így alakult az állampapírok átlaghozama

A három hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama

  • 2024 elején 6,48 százalék volt,
  • 2023 elején 13,94 százalék,
  • 2022 elején 3,04 százalék,
  • 2021 elején 0,31 százalék,
  • 2020 elején pedig 0,01 százalék volt.

A lakossági befektetések kapcsán a Világgazdaság múlt héten írta meg, hogy a második negyedévben is rekordot döntött a magyar háztartásoknál lévő pénzügyi eszközök – leegyszerűsítve a megtakarítások – mennyisége, és június végére elérte a 115 805 milliárd forintot. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elmúlt egy évben is folytatódott a lakosság megtakarításainak lassú átrendeződése. A kötvényeknél szerényebb ütemű, bő 3 százalékos emelkedést mutattak ki egy év alatt, ám a 15 ezermilliárd forint feletti állomány még mindig 13 százalékát adja a teljes pénzügyi portfóliónak.

Állampapír

Állampapír
155 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu