Növekvő hozam mellett hamar elkapkodták a kincstárjegyeket

Hozamemelkedés mellett értékesített három hónapos diszkontkincstárjegyet keddi aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A heti rendszerességgel tartott három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt.

Az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az elsődleges forgalmazók 20,1 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK, csökkentetett értékesítéssel, 15,0 milliárdot fogadott el. Az aukciós átlaghozam 6,11 százalék volt, 3 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál.

Hétfőn a három hónapos lejáratra a másodpiacon 6,02 százalékos referenciahozam alakult ki.

Így alakult az állampapírok átlaghozama

A három hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama

2024 elején 6,48 százalék volt,

2023 elején 13,94 százalék,

2022 elején 3,04 százalék,

2021 elején 0,31 százalék,

2020 elején pedig 0,01 százalék volt.

A lakossági befektetések kapcsán a Világgazdaság múlt héten írta meg, hogy a második negyedévben is rekordot döntött a magyar háztartásoknál lévő pénzügyi eszközök – leegyszerűsítve a megtakarítások – mennyisége, és június végére elérte a 115 805 milliárd forintot. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elmúlt egy évben is folytatódott a lakosság megtakarításainak lassú átrendeződése. A kötvényeknél szerényebb ütemű, bő 3 százalékos emelkedést mutattak ki egy év alatt, ám a 15 ezermilliárd forint feletti állomány még mindig 13 százalékát adja a teljes pénzügyi portfóliónak.