Növekvő hozam mellett hamar elkapkodták a kincstárjegyeket

Hozamemelkedés mellett értékesített három hónapos diszkontkincstárjegyet keddi aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A heti rendszerességgel tartott három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt.
Az elsődleges forgalmazók 20,1 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK, csökkentetett értékesítéssel, 15,0 milliárdot fogadott el. Az aukciós átlaghozam 6,11 százalék volt, 3 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál.
Hétfőn a három hónapos lejáratra a másodpiacon 6,02 százalékos referenciahozam alakult ki.
A három hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama
A lakossági befektetések kapcsán a Világgazdaság múlt héten írta meg, hogy a második negyedévben is rekordot döntött a magyar háztartásoknál lévő pénzügyi eszközök – leegyszerűsítve a megtakarítások – mennyisége, és június végére elérte a 115 805 milliárd forintot. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elmúlt egy évben is folytatódott a lakosság megtakarításainak lassú átrendeződése. A kötvényeknél szerényebb ütemű, bő 3 százalékos emelkedést mutattak ki egy év alatt, ám a 15 ezermilliárd forint feletti állomány még mindig 13 százalékát adja a teljes pénzügyi portfóliónak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.