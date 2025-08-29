Forint: elárulták a szakértők, hogy alakul az árfolyam 2025 végéig – egész más jön a dollárnál, mint az eurónál

Az MNB és a Fed kamatpályája alakíthatja majd legnagyobb mértékben az idei év hátralévő részében a forint árfolyamát, a kurzusra azonban az orosz–ukrán háborúban beálló fejlemények, a hitelminősítői döntések, valamint a fiskális oldal lépései is jelentős hatással lehetnek majd – derült ki a VG-poll nyárzáró felvonásából, amit hat hazai elemzőház és piaci szakértő bevonásával készítettünk.

Eltérő kilátásai vannak a forintnak az euró és a dollár ellenében / Fotó: Méhes Dániel / Shutterstock

Jelenlegi szintjein maradhat az euró árfolyama

Az elemzők körében az euró-forint árfolyamát tekintve nagyobb egyetértés alakult ki, mint a dollárkereszt esetében: a szakértők többsége azt várja, hogy a forint a közös deviza ellenében kisebb gyengülést fog még az idei év hátralévő részében produkálni, túlzottan éles árfolyamváltozásra azonban nem számítanak a megkérdezettek. A forint szempontjából a leginkább pesszimistának Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír vezető makrogazdasági elemzője tűnik, aki 400–410 közé várja a keresztet az év végére. Elemezése szerint a 400–405-ös sáv akkor valószínű, ha az MNB nem nyúl a kamatokhoz az idén.

„Előrejelzésünk szerint a szeptemberi MNB-döntés és a kapcsolt kommentárok kritikusak lesznek. Ha az MNB szeptemberben nem jelzi egy idei kamatcsökkentés lehetőségét, akkor a 400–405-ös forgatókönyvet tekintjük irányadónak. Jelenleg ugyanakkor még látunk esélyt arra is, hogy kétszer csökkenti az idén a kamatokat a jegybank, ez esetben a 410-es árfolyam lehet a realitás” – emelte ki a szakértő.

A tengely átellenes végén Zakár Tivadart, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatóját, a forint árfolyamáról szóló tavalyi VG-poll egyik legpontosabb előrejelzését adó szakértőjét találjuk,

aki 395–400-as árfolyammal számol, nála tehát még egy kisebb felértékelődés sincs kizárva.

Zakár Tivadar elemzésében kiemelte, a forint akkor lehet képes erősödni, ha az infláció a vártnál gyorsabban mérséklődik, vagy a globális kockázatkerülés csökken. Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója is optimista, 397,5-es euróárfolyammal számol, kiemelve, hogy az MNB óvatossága és a várható tengerentúli kamatcsökkentések erősíthetik a forintot, még akkor is, ha a költségvetési kockázatok rontják a magyar befektetői megítélést.