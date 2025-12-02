Deviza
EUR/HUF380.95 0% USD/HUF327.98 -0.07% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF407.66 -0.04% PLN/HUF89.85 -0.25% RON/HUF74.84 -0.01% CZK/HUF15.76 -0.09% EUR/HUF380.95 0% USD/HUF327.98 -0.07% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF407.66 -0.04% PLN/HUF89.85 -0.25% RON/HUF74.84 -0.01% CZK/HUF15.76 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,330.14 -0.08% MTELEKOM1,752 -0.8% MOL2,968 -0.4% OTP34,640 -0.23% RICHTER9,710 +0.98% OPUS523 -1.34% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,358.99 +0.34% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,353.72 -0.23% BUX110,330.14 -0.08% MTELEKOM1,752 -0.8% MOL2,968 -0.4% OTP34,640 -0.23% RICHTER9,710 +0.98% OPUS523 -1.34% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,358.99 +0.34% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,353.72 -0.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
forint árfolyam
tőzsde

Megtorpant a forint, még mindig erős szinteken, a szemek a Kremlen

Papírforma-korrekció rajzolódott ki az euró-forint grafikonján. A 380-as erős támaszról visszapattant a kurzus, s ezzel megtorpant a forint erősödése. A héten a béketárgyalások és a Fitch hitelminősítése adhat impulzust a magyar devizának.
Faragó József
2025.12.02, 13:19
Frissítve: 2025.12.02, 13:48

Nem lepte meg az elemzőket a forint délelőtti megtorpanása. Már a tegnapi komentárok utaltak rá, hogy az euró-forint süllyedése elakadhat a 380-as erős támasznál. Nos, délelőtt tényleg visszapattant a kurzus.  

20251007_euroForint_003_VZ
Megtorpant a forint 

Tényleg megtorpant a forint 

A tegnapi kereskedésben a 382-es szinttől is eltávolodott az euró-forint árfolyama, a következő erősebb támasz már 380-nál húzódott.

Az Equilor elemzői úgy látták: 

A 380-as támasz közelében elakadhat a mozgás, ám ha később letörné, akkor 378,50 közelében lehet a következő fontosabb szint.

Míg az ellenállási szintek a letört 381-nél, illetve feljebb 382-nél és 384-nél látszottak a grafikonon.

Kedden reggel 380,6 és 380,9 között oszcillált az euró-forint, majd 380,8 közelében nyitott. 

Délelőtt azonban 381,5 közelébe szúrt fel a kurzus, átlépve a letört 381-es támasz-ellenállás szintet. És ugyan később süllyedt a jegyzés, de 381 közelében elfogyott a lendület. 

Ebéd után ráült a kurzus a 381-es támaszra. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
380.9524 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Feltűnő a forint lendülete

A forint lendülete az idén nem kerülte már el a nemzetközi elemzőházak figyelmét sem, az ING például egy friss jegyzetében is kiemelten kezeli a hazai deviza kilátásait és potenciálját. A szakértők emlékeztetnek, a Moody's nagy amerikai hitelminősítő múlt pénteken változatlanul hagyta hazánk adósbesorolását, továbbra is a befektetésre ajánlott zónában hagyva ezzel a mutatót – a kilátások azonban továbbra is negatívak a magyar hitelminősítés kapcsán. A piacot ugyanakkor egyértelműen nem az utóbbi tényező mozgatta meg, a befektetők abba kapaszkodtak bele, hogy a minősítés nem változott.

A keddi Vitkoff–Putyin-találkozón túl a pénteki Fitch-felülvizsgálatra fordít nagy figyelmet a piac.

A Fitchnél még stabil kilátások vannak a magyar adósbesoroláshoz rendelve, ez pedig sokak szerint veszélybe kerülhetett azzal, hogy a kormány az elmúlt hetekben megnövelte a hiánycélt. A szakértők szerint nagy kérdés, hogy ha a Fitch megvágja a magyar kilátásokat – ami a szakértők szerint egyáltalán nem lenne váratlan –, akkor a piac melyik végén fogja majd meg a magyar devizát:

  • a Moody's változatlan
  • vagy a Fitch esetlegesen romló

kilátásai mentén. 

Az ING jegyzete ugyanakkor hozzáteszi, 

a Fitch vágását már valamilyen szinten be is árazhatta a piac,

hiszen a makrogazdasági fejlemények ennek adnak nagyobb sanszot a tartással szemben, így egy esetleges geopolitikai előrelépésnek igazán erős pozitív hatása is lehetne az árfolyamra.

Brutálisan erősen várja a forint az amerikai–orosz tárgyalást, még a Fitch is csak nehezen rondíthat bele a buliba – rekordszinteket ostromol a hazai deviza
A hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is bőven a lélektani határok kedvező oldalán megy bele az amerikai–orosz béketárgyalásokba, melyek, ha jól alakulnak, újabb menetelésbe fordíthatják bele a magyar fizetőeszközt. A forintnak bomba éve van, a Moody’s múlt pénteki hitelminősítése pedig megadta az alaphangot a rali folytatódásához – a Fitchen és Moszkván a devizapiac szeme.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1368 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu