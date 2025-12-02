Megtorpant a forint, még mindig erős szinteken, a szemek a Kremlen

Nem lepte meg az elemzőket a forint délelőtti megtorpanása. Már a tegnapi komentárok utaltak rá, hogy az euró-forint süllyedése elakadhat a 380-as erős támasznál. Nos, délelőtt tényleg visszapattant a kurzus.

Megtorpant a forint

Tényleg megtorpant a forint

A tegnapi kereskedésben a 382-es szinttől is eltávolodott az euró-forint árfolyama, a következő erősebb támasz már 380-nál húzódott.

Az Equilor elemzői úgy látták:

A 380-as támasz közelében elakadhat a mozgás, ám ha később letörné, akkor 378,50 közelében lehet a következő fontosabb szint.

Míg az ellenállási szintek a letört 381-nél, illetve feljebb 382-nél és 384-nél látszottak a grafikonon.

Kedden reggel 380,6 és 380,9 között oszcillált az euró-forint, majd 380,8 közelében nyitott.

Délelőtt azonban 381,5 közelébe szúrt fel a kurzus, átlépve a letört 381-es támasz-ellenállás szintet. És ugyan később süllyedt a jegyzés, de 381 közelében elfogyott a lendület.