Megtorpant a forint, még mindig erős szinteken, a szemek a Kremlen
Nem lepte meg az elemzőket a forint délelőtti megtorpanása. Már a tegnapi komentárok utaltak rá, hogy az euró-forint süllyedése elakadhat a 380-as erős támasznál. Nos, délelőtt tényleg visszapattant a kurzus.
Tényleg megtorpant a forint
A tegnapi kereskedésben a 382-es szinttől is eltávolodott az euró-forint árfolyama, a következő erősebb támasz már 380-nál húzódott.
Az Equilor elemzői úgy látták:
A 380-as támasz közelében elakadhat a mozgás, ám ha később letörné, akkor 378,50 közelében lehet a következő fontosabb szint.
Míg az ellenállási szintek a letört 381-nél, illetve feljebb 382-nél és 384-nél látszottak a grafikonon.
Kedden reggel 380,6 és 380,9 között oszcillált az euró-forint, majd 380,8 közelében nyitott.
Délelőtt azonban 381,5 közelébe szúrt fel a kurzus, átlépve a letört 381-es támasz-ellenállás szintet. És ugyan később süllyedt a jegyzés, de 381 közelében elfogyott a lendület.
Ebéd után ráült a kurzus a 381-es támaszra.
Feltűnő a forint lendülete
A forint lendülete az idén nem kerülte már el a nemzetközi elemzőházak figyelmét sem, az ING például egy friss jegyzetében is kiemelten kezeli a hazai deviza kilátásait és potenciálját. A szakértők emlékeztetnek, a Moody's nagy amerikai hitelminősítő múlt pénteken változatlanul hagyta hazánk adósbesorolását, továbbra is a befektetésre ajánlott zónában hagyva ezzel a mutatót – a kilátások azonban továbbra is negatívak a magyar hitelminősítés kapcsán. A piacot ugyanakkor egyértelműen nem az utóbbi tényező mozgatta meg, a befektetők abba kapaszkodtak bele, hogy a minősítés nem változott.
A keddi Vitkoff–Putyin-találkozón túl a pénteki Fitch-felülvizsgálatra fordít nagy figyelmet a piac.
A Fitchnél még stabil kilátások vannak a magyar adósbesoroláshoz rendelve, ez pedig sokak szerint veszélybe kerülhetett azzal, hogy a kormány az elmúlt hetekben megnövelte a hiánycélt. A szakértők szerint nagy kérdés, hogy ha a Fitch megvágja a magyar kilátásokat – ami a szakértők szerint egyáltalán nem lenne váratlan –, akkor a piac melyik végén fogja majd meg a magyar devizát:
- a Moody's változatlan
- vagy a Fitch esetlegesen romló
kilátásai mentén.
Az ING jegyzete ugyanakkor hozzáteszi,
a Fitch vágását már valamilyen szinten be is árazhatta a piac,
hiszen a makrogazdasági fejlemények ennek adnak nagyobb sanszot a tartással szemben, így egy esetleges geopolitikai előrelépésnek igazán erős pozitív hatása is lehetne az árfolyamra.
Brutálisan erősen várja a forint az amerikai–orosz tárgyalást, még a Fitch is csak nehezen rondíthat bele a buliba – rekordszinteket ostromol a hazai deviza
A hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is bőven a lélektani határok kedvező oldalán megy bele az amerikai–orosz béketárgyalásokba, melyek, ha jól alakulnak, újabb menetelésbe fordíthatják bele a magyar fizetőeszközt. A forintnak bomba éve van, a Moody’s múlt pénteki hitelminősítése pedig megadta az alaphangot a rali folytatódásához – a Fitchen és Moszkván a devizapiac szeme.