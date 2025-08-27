Állampapír: szeptemberben startol az új MÁP Plusz – kiderültek a részletek

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán közölte, hogy szeptember elején új Magyar Állampapír (MÁP) Plusz sorozatot indítanak, N2030/M9 néven, a kötvény pedig garantáltan emelkedő kamatot, alacsony belépési küszöböt és kiszámítható hozamot kínál a lakossági befektetőknek.
Szeptember 1. és 30. között vásárolható meg a MÁP Plusz legfrissebb sorozata, amely 2030 szeptemberében jár le. A konstrukció sávosan emelkedő kamatozást kínál:
az első évben 5,75 százalékos a kamat, amely fokozatosan 6,75 százalékra emelkedik a futamidő végére.
Az egységesített hozammutató éves szinten 6,23 százalék.
A kötvény névértéke mindössze 1 forint, vagyis gyakorlatilag bármekkora összeggel be lehet szállni. A tervezett kibocsátási összeg 60 milliárd forint, a papírok névre szóló, dematerializált formában kerülnek forgalomba.
A konstrukció elsősorban azoknak szól, akik biztonságos, forintalapú megtakarítást keresnek, stabil és előre tervezhető kamattal.
Az állam által garantált papírok futamidő alatt is értékesíthetők, a forgalmazók a kamatfizetést követő öt munkanapon belül nettó 100 százalékon veszik vissza. Ez rugalmasságot ad azoknak is, akik idő előtt szeretnének kiszállni.
Egy befektető legfeljebb 10 millió darabot vásárolhat, de nincs alsó korlát: akár pár ezer forintos megtakarítás is elhelyezhető a sorozatban.
Az új kibocsátás ismét lehetőséget ad arra, hogy a háztartások magasabb inflációs környezetben is biztos, államilag garantált hozamot érjenek el.
A sávosan emelkedő kamatszintek kiszámítható jövőképet nyújtanak, miközben a másodpiaci likviditás miatt a megtakarítás nem kötődik végleg öt évre. Az N2030/M9 sorozat tehát egyszerre kínál biztonságot, rugalmasságot és infláció feletti hozamot — mindezt szeptembertől.
Itt az új MÁP Plusz, kiderült a kamat - érdekes taggal bővül az állampapírok mezőnye
A hazai lakossági állampapírpiacon bomba vételeket látni továbbra is, a MÁP Plusz viszont érdekes módon nem tartozik a lakosság kedvencei közé. A FixMÁP ugyan rendre ellopja a rivaldafényt, mégsem érdemes egy legyintéssel elintézni a Magyar Állampapír Plusz legújabb sorozatát.
