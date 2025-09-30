Állampapír: félezer milliárd forintot kapnak ma kézhez a befektetők – melyik állampapírba érdemes fektetni az új sorozatok indulásával?

Szeptember 30-ával megtörténik az idei állampapír-kifizetési dömping utolsó nagyobb fordulója is, nevezetesen kedden fizeti ki a felhalmozott kamatokat és a tőkét a 2025/N néven futó Bónusz Magyar Állampapír sorozat, mely 2022 szeptemberében került forgalomba. A legfrissebb adatok szerint közel 450 milliárd forintot fizetnek ki a befektetőknek, azaz még kapnak egy jókora tőkelöketet a ráncfelvarrott lakossági állampapír-sorozatok indulása előtt.
A Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozatának lejárata gyakorlatilag lezárja az idei kifizetési dömpinget, mely az év elején a Prémium Magyar Állampapír csillagászati kifizetéseivel indult, és melynek köszönhetően a hazai lakossági befektetők
több mint kétezermilliárd forintot kaptak kézhez állampapír-befektetéseikből.
A BMÁP most lejáró, 3 éves futamidejű sorozata ötszázmilliárd forintos keretösszeggel indult útjára 2022 őszén, a befektetői érdeklődés pedig hatalmas volt iránta már a forgalomba hozatal idején is, hiszen az első kamatperiódusban 11,3 százalékos kamatot termelt a papír a befektetők számára. A sorozat értékesítése 2023 februárjában zárult, addigra már közel 650 milliárd forint áramlott a papírba.
A BMÁP egyébként a most lejáró sorozaton túl is az egyik kedvence volt a befektetőknek az elmúlt években, az ÁKK adatai szerint összesen 2454 milliárd forintot parkoltatnak benne a lakossági befektetők, ezzel alig marad el az idei nagy favorit, a FixMÁP 2907 milliárdos tőkeállományától. A legtöbb pénz ugyanakkor még mindig PMÁP-ban áll, több mint 4100 milliárd forint.
Az ÁKK múlt héten jelentette be, hogy alaposan hozzányúlnak a hazai lakossági állampapírpiaci kínálathoz, ennek a lépésnek pedig két nyertese van:
Mindkét papír új sorozatai ugyanis emelt kamatozással érkeznek majd, ráadásul a futamidejük is egységesedik, így minden bizonnyal még vonzóbbak lesznek a befektetők számára.
Az új sorozatok közül mindenféleképpen ez a két papír lesz a legérdekesebb a befektetők számára,
hiszen mindkét papír 40,2 százalék körüli teljes hozamot garantál
a kamatok visszaforgatása esetén, 5 évre, a kettő közül azonban nehéz lesz választani.
A FixMÁP mellett szól, hogy a papír minden évben stabilan 7 százalékos kamatot fizet, így könnyebb vele kalkulálni, mint a MÁP Plusszal, amely sávosan emelkedő kamattal operál.
A MÁP Plusz mellett viszont az szól egyértelműen, hogy a papírt a kamatfizetést követő öt munkanapon belül a névérték 100 százalékán visszaváltja a kibocsátó, így nem kell azt az 1 százalékos díjat megfizetni, amit a többi papír idő előtti eladása esetén szükséges. Ez azt jelenti, hogy aki nem bánja az eleinte alacsonyabb kamatokat, az az új MÁP Plusszal akár 1-2-3-4 évre is számolhat, mivel bármilyen következmény nélkül visszaválthatja a papírt az évfordulókkor, így nem kell azt az 5 éves elköteleződést bevállalni, amit például a FixMÁP esetében érdemes.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.