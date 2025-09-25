Állampapír: itt a meglepetés, nagyot emelkedett a kötvények kamata, nem csak a FixMÁP érintett - ennek nagyon sokan fognak örülni

Októbertől megújul a lakossági állampapír-paletta. A FixMÁP és a MÁP Plusz az eddigieknél is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a hazai lakossági befektetők rendelkezésére – derült ki az ÁKK friss közleményéből.

Hatalmas meglepetés: emelkedik az állampapírok kamata / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hatalmas meglepetés: emelkedik az állampapírok kamata

Az idei legnépszerűbb állampapír,

a FixMÁP 5 éves futamidő mellett évi 7 százalékos kamattal lesz kapható, szemben az eddigi 6,5 százalékos kifizetéssel,

a MÁP Plusz kamata pedig a 6,5-7,5 százalékos sávban alakul októbertől, szemben az eddigi formulával, amiben 5,75-ről 6,75 százalékra emelkedett a kamat a futamidő vége felé közeledve.

Ezzel párhuzamosan az ÁKK mérsékelte a változó kamatozású papírok felárát, amivel átrendezést hajt végre a fix és változó kamatozású állampapírok között.

A BMÁP 6 éves futamidővel és évi 6,85 százalékos induló kamattal érhető majd el október elejétől,

a PMÁP pedig a kamatfelár csökkentése mellett továbbra is infláció feletti kamatozást kínál a hazai lakossági befektetők számára.

A befektetői és adósságkezelési szempontok figyelembevételével az ÁKK célja a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett a fix kamatozású állampapírok arányának további emelése, a portfólió átlagos futamidejének hosszabbítása, valamint a lakossági portfólió egységesítése.

A hírt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is kommentálta, a tárcavezető posztjában kiemelte:

Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta. A kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni. Az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetőek.

A kamatok emelése az elmúlt hetek lakossági állampapír-értékesítési adatait látva kifejezetten jó döntésnek tűnik az illetékesek részéről, a lakossági állampapírok iránti kereslet ugyanis az elmúlt hetekben drasztikus mértékben visszaesett a nyár közepén tapasztalt csúcsokról, ennek oka pedig eredhetett abban, hogy a befektetők látták, a hazai részvénypiacon mekkora hozamokat lehetett elérni az első félév során, így a vagyonok a tőkepiacra vándoroltak az állampapírok helyett. Fontos részlet ugyanakkor, hogy míg a lakossági állampapírok adómentesek, addig például a részvénypiaci nyereségek nem azok, így a befektetőknek ezzel is számolniuk kell döntéseik meghozatala során.