Állampapír: a BMÁP pofont kapott, a FixMÁP kisebbet és maradt favorit

Nagyjából változatlan maradt a lakossági érdeklődés a hazai állampapírok iránt a 36. héten az ÁKK adatai szerint: az Államadósság Kezelő Központ számaiból kiderül, a hazai lakossági állampapírpiac forgalma 51,6 milliárd forint volt szeptember első hetében, szinte ugyanannyi, mint egy héttel korábban, a nyár utolsó napjain ugyanis 52,5 milliárd forintnyi lakossági állampapírra volt kereslet a piacon. A friss értékesítési adat a 33. heti, lokális mélypontot jelentő, 45,7 milliárd forintról szóló számokat is felülmúlja, a július végi 99 milliárd forintos heti volument azonban meg sem tudja közelíteni.

Változatlanul a Fix Magyar Állampapír a hazai lakossági állampapírpiac királya / Fotó: Vémi Zoltán

Megingathatatlan a Fix Magyar Állampapír elsősége

A 36. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 20,6 milliárd forint, hárommilliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 12,8 milliárd forint, ötmilliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 11,0 milliárd forint, közel 3 milliárd forinttal több, mint a 35. héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 5,7 milliárd forint, közel kétmilliárd forinttal több, mint egy hete. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,61 milliárd forint, minimálisan több, mint a megelőző héten.

Könnyű jó vételt találni a hazai lakossági állampapírpiacon

A PMÁP-pal fémjelzett, bombaerős állampapírpiaci hozamok kora ugyan az inflációs környezet enyhülésével lejárt, de továbbra sem lehet mondani, hogy a magyar lakossági állampapírpiacon ne lehetne erős vételeket találni: a FixMÁP-pal például három vagy öt évre tudják maguknak biztosítani a lakossági befektetők az évi 6,5 százalékos hozamot, ami a jelenlegi inflációs környezetben egyértelműen reálhozamot jelent a vevőknek. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, a legfrissebb adatok szerint 2832 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.

A BMÁP-ból, amely jelenleg 2385 milliárd forintnyi tőkét tudhat magáénak, négy- és hatéves futamidejű sorozatok léteznek, melyek kamata változik: egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. A sorozatok e kamatbázis felett biztosítanak kamatprémiumot, melynek mértéke a négy- és a hatéves sorozat esetében jelenleg 1 százalék, a hatéves futamidejű sorozat esetében az utolsó két évben 1,5 százalék.