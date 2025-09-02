Állampapír: óriási bejelentést tett a Magyar Államkincstár, mostantól megváltozik a vásárlás – minden budapesti fiókot érint

A Magyar Államkincstár keddtől mind az öt budapesti ügyfélszolgálatán teljes körű szolgálást biztosít, miután elérhetővé vált a készpénzes állampapír-adásvétel és -pénztári szolgáltatás a Hattyú utcai fiókban is – jelentette be kedden a Magyar Államkincstár (MÁK).

Keddtől az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Közleményükben kiemelték, hogy az állampapír-forgalmazásban kiemelt szerepe van a Pest vármegyei és a budapesti régiónak: innen származik a kincstár lakossági állampapír-állományának több mint fele, ügyfeleinek pedig több mint 42 százaléka.

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát.

Nagyot ugrott a kereslet a hazai lakossági kötvények iránt, az ÁKK üdítő fordulatról számolt be friss közlésében. A hazai lakossági állampapírpiac forgalma az elmúlt két hétben jelentős mértékben visszaesett, a nyár végét azonban nagy rohammal zárták a befektetők.