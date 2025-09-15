Forint: elképesztő formában a magyar pénz, az euró másfél éve, a dollár bő három éve volt ennyire olcsó

Bikaerősen indította a hetet a font, amely hétfő kora délutánig másfél éves csúcsra ralizott az euró ellenében, a dollárt pedig több mint három éve jegyezték a jelenleginél alacsonyabban. A hét meghatározó piacmozgató eseménye, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szerdai kamatdöntése további hátszelet adhat a forintnak.

Az euróhoz képest másfél éves csúcsra erősödött hétfőn a magyar fizetőeszköz. A kurzus a napeleji, 391 feletti szintről egészen 389,5-ig jött vissza délig, délután fél kettő előtt pár perccel pedig 389,7-nél járt a válási árfolyam, ami 0,3 százalékos felértékelődést jelent a hazai pénznem számára.

A dollárral szemben több mint hároméves csúcs dőlt meg a hétfői kereskedésben. A kora reggeli 333,7 forintos dollár 331,4 forintig jött vissza kora délutánig, 0,4 százalékkal felértékelve a forintot. Az amerikai pénzt legutóbb 2022 áprilisában jegyezték ilyen alacsonyan.

A forint malmára hajtja a vizet a főbb devizákkal fennálló, kedvező kamatkülönbözet. Az MNB ugyanis stabilan magasan, 6,5 százalékon tartja az irányadó kamatlábat, miközben az Európai Központi Bank már túl van egy kamatcsökkentési cikluson. A tengerentúlon a Fed pedig szerdán vághatja vissza újabb 25 bázisponttal az irányadó kamatot.

Szerdán újabb löketet kaphat a forint ralija

A hazai fizetőeszköz kamatelőnye tehát még nőhet is a dollárral szemben. A forint számára így izgalmasnak ígérkezik az amerikai jegybank szedi – magyar idő szerint 20 órára időzített – kamatdöntő ülése, ami újabb lendületet adhat a kurzusnak.