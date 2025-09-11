Kivár a forint a délutáni izgalmak előtt, a Richter tart csak felfelé a blue chipek közül

Kisebb mozgások jellemezték a forintpiacot csütörtök délelőtt. A hazai fizetőeszköz továbbra is stabilitást mutat a főbb nyugati devizákkal szemben.
Az euró árfolyama a reggeli 393,6 forintról 392,7 forintos délelőtti mélypontra ereszkedett, innen azonban némileg kiengedett a kurzus, fél 12 után ismét 393 forinton váltották az eurót.
A dollár jegyzése 336,7 és 335,8 forint között mozgott a délelőtt során, 11:30-kor 336,2 forintnál járt a keresztárfolyam, ami minimális forinterősödést jelent.
Az Erste elemzői kommentárjában kiemeli, hogy délután két fontos esemény is esedékes: az EKB szeptemberi kamatdöntő ülése és az azt követő sajtótájékoztató, valamint az amerikai inflációs adat, ami az utolsó mutató a Fed jövő heti döntése előtt. Mindez eseménydússá teheti a hazai kereskedést is. A következő fontos hazai adat a júliusi bérdinamika lesz a jövő héten.
A pesti tőzsdén csökkent a nap elején látott lendület, a BUX 0,2 százalékos plusznál, 101 686 pontnál jár délhez közeledve. A hazai vezető részvények közül az OTP 0,3 százalékkal fordult le, amiben szerepet játszhatott a kormányinfón a bankszektorról és a kamatstoppal kapcsolatban elhangzott határozott kormánypárti álláspont.
A Mol és a Magyar Telekom árfolyama egyaránt 0,1 százalékkal csökken, a Richter papírjai viszont 1,2 százalékkal drágulnak, egyedül húzva felfelé a BUX indexet.
