Kivár a forint a délutáni izgalmak előtt, a Richter tart csak felfelé a blue chipek közül

Kisebb mozgások jellemezték a forintpiacot csütörtök délelőtt. A hazai fizetőeszköz továbbra is stabilitást mutat a főbb nyugati devizákkal szemben.

Stabilan tartja magát a forint az euróval és a dollárral szemben / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az euró árfolyama a reggeli 393,6 forintról 392,7 forintos délelőtti mélypontra ereszkedett, innen azonban némileg kiengedett a kurzus, fél 12 után ismét 393 forinton váltották az eurót.

A dollár jegyzése 336,7 és 335,8 forint között mozgott a délelőtt során, 11:30-kor 336,2 forintnál járt a keresztárfolyam, ami minimális forinterősödést jelent.

Az Erste elemzői kommentárjában kiemeli, hogy délután két fontos esemény is esedékes: az EKB szeptemberi kamatdöntő ülése és az azt követő sajtótájékoztató, valamint az amerikai inflációs adat, ami az utolsó mutató a Fed jövő heti döntése előtt. Mindez eseménydússá teheti a hazai kereskedést is. A következő fontos hazai adat a júliusi bérdinamika lesz a jövő héten.