Kivár a forint a délutáni izgalmak előtt, a Richter tart csak felfelé a blue chipek közül

A pesti tőzsdén olvadnak a reggeli pluszok, a Richter tud csak drágulni a nagypapírok közül. A devizapiacon egyelőre csendes a kereskedés, a forint piacán kivárnak a kereskedők a délutáni EKB-döntés és az amerikai inflációs adat előtt.
K. T.
2025.09.11, 12:09
Frissítve: 2025.09.11, 12:24

Kisebb mozgások jellemezték a forintpiacot csütörtök délelőtt. A hazai fizetőeszköz továbbra is stabilitást mutat a főbb nyugati devizákkal szemben.

euró, forint, árfolyam, lakosság
Stabilan tartja magát a forint az euróval és a dollárral szemben / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az euró árfolyama a reggeli 393,6 forintról 392,7 forintos délelőtti mélypontra ereszkedett, innen azonban némileg kiengedett a kurzus, fél 12 után ismét 393 forinton váltották az eurót.

A dollár jegyzése 336,7 és 335,8 forint között mozgott a délelőtt során, 11:30-kor 336,2 forintnál járt a keresztárfolyam, ami minimális forinterősödést jelent.

Az Erste elemzői kommentárjában kiemeli, hogy délután két fontos esemény is esedékes: az EKB szeptemberi kamatdöntő ülése és az azt követő sajtótájékoztató, valamint az amerikai inflációs adat, ami az utolsó mutató a Fed jövő heti döntése előtt. Mindez  eseménydússá teheti a hazai kereskedést is. A következő fontos hazai adat a júliusi bérdinamika lesz a jövő héten. 

A pesti tőzsdén csökkent a nap elején látott lendület, a BUX 0,2 százalékos plusznál, 101 686 pontnál jár délhez közeledve. A hazai vezető részvények közül az OTP 0,3 százalékkal fordult le, amiben szerepet játszhatott a kormányinfón a bankszektorról és a kamatstoppal kapcsolatban elhangzott határozott kormánypárti álláspont.

A Mol és a Magyar Telekom árfolyama egyaránt 0,1 százalékkal csökken, a Richter papírjai viszont 1,2 százalékkal drágulnak, egyedül húzva felfelé a BUX indexet.

