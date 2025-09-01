Fergetegesen hajrázik a forint, zuhan a dollár kurzusa

Az angol font eközben 0,4 százalékkal, 456,35 forintra gyengült. Erőre kapott a magyar fizetőeszköz a cseh koronához, illetve a lengyel zlotyhoz viszonyítva is, habár kisebb, nagyjából 0,2 százalékos mértékben.

A háttérben megint csak a dollár gyengülése áll, amit a Fed – szeptember 17-én esedékes – várható kamatvágása hajt, és amit a pénteken megjelent tengerentúli inflációs adatok alapján egyre valószínűbbnek lát a piac.

Amellett kedvezően alakultak augusztusban az európai beszerzési menedzser indexek, amint az a hét első napján publikált közleményekből derült ki sorra. A német feldolgozóipari például a júliusi 49,1-ről 49,8-ra javult, ami ugyan még mindig csökkenést jelez, ám elérhető közelségbe került a növekedést jelző 50 feletti tartomány.

Az euró–dollár 0,4 százalékkal, 1,1735-re emelkedett.

A nagy képet tekintve az euró továbbra is nagyon érzékeny az Európai Központi Bank jövőbeli politikájára utaló nyilatkozatokra és az amerikai gazdasági adatokra, különösen az inflációra és a Fed kamatkommentárjaira. A technikai kép azonban továbbra is az euró erősödését támogatja, ami a forintnak is kedvez.

Amíg az EUR/USD 1,1648 felett marad, az elemzők további emelkedési kísérleteket várnak, 1,1750-nel mint következő céllal. Ha ez a szint is elesik, az újabb távlatokat nyitna a közösségi deviza előtt.