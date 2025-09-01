Deviza
EUR/HUF394.79 -0.47% USD/HUF336.81 -0.74% GBP/HUF455.58 -0.59% CHF/HUF421.23 -0.59% PLN/HUF92.81 -0.27% RON/HUF77.85 -0.42% CZK/HUF16.17 -0.34% EUR/HUF394.79 -0.47% USD/HUF336.81 -0.74% GBP/HUF455.58 -0.59% CHF/HUF421.23 -0.59% PLN/HUF92.81 -0.27% RON/HUF77.85 -0.42% CZK/HUF16.17 -0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,105.1 +0.54% MTELEKOM1,942 +0.93% MOL2,908 -0.21% OTP29,810 +0.94% RICHTER10,320 +0.48% OPUS573 -1.22% ANY7,820 -1.02% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,279.29 +0.07% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,131.15 +0.11% BUX103,105.1 +0.54% MTELEKOM1,942 +0.93% MOL2,908 -0.21% OTP29,810 +0.94% RICHTER10,320 +0.48% OPUS573 -1.22% ANY7,820 -1.02% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,279.29 +0.07% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,131.15 +0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
euróárfolyam
forint árfolyam
deviza

Fergetegesen hajrázik a forint, zuhan a dollár kurzusa

Folytatódik hétfőn is a dollár vesszőfutása. A Fed várható kamatvágása és a kedvező európai beszerzési menedzser indexek erősítik az eurót a dollárral szemben, ami a forintnak is kedvez.
Murányi Ernő
2025.09.01, 11:14
Frissítve: 2025.09.01, 11:23

Szinte minden főbb, illetve régiós devizával szemben jelentősen emelkedett hétfő délelőtt a forint árfolyama. 

forint Businessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With
Megindult a forint az euró árnyékában / Fotó: Shutterstock

Az euró 0,3 százalékkal, 395,3 forintra, míg a dollár 0,7 százalékkal, 336,9 környékére gyengült. Egy fél százalékot a hazai pénznemünk kurzusa a svájci frank ellenében is erősödött, a helvét deviza egységéért fél 11 körül 422 forintot kellett adni, sőt időnként ennél alacsonyabb árfolyamon is járt a devizapár.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
336.8137 -0.74%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
394.7888 -0.47%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az angol font eközben 0,4 százalékkal, 456,35 forintra gyengült. Erőre kapott a magyar fizetőeszköz a cseh koronához, illetve a lengyel zlotyhoz viszonyítva is, habár kisebb, nagyjából 0,2 százalékos mértékben.

A háttérben megint csak a dollár gyengülése áll, amit a Fed – szeptember 17-én esedékes – várható kamatvágása hajt, és amit a pénteken megjelent tengerentúli inflációs adatok alapján egyre valószínűbbnek lát a piac.

Amellett kedvezően alakultak augusztusban az európai beszerzési menedzser indexek, amint az a hét első napján publikált közleményekből derült ki sorra. A német feldolgozóipari például a júliusi 49,1-ről 49,8-ra javult, ami ugyan még mindig csökkenést jelez, ám elérhető közelségbe került a növekedést jelző 50 feletti tartomány.

Az euró–dollár 0,4 százalékkal, 1,1735-re emelkedett. 

A nagy képet tekintve az euró továbbra is nagyon érzékeny az Európai Központi Bank jövőbeli politikájára utaló nyilatkozatokra és az amerikai gazdasági adatokra, különösen az inflációra és a Fed kamatkommentárjaira. A technikai kép azonban továbbra is az euró erősödését támogatja, ami a forintnak is kedvez.

Amíg az EUR/USD 1,1648 felett marad, az elemzők további emelkedési kísérleteket várnak, 1,1750-nel mint következő céllal. Ha ez a szint is elesik, az újabb távlatokat nyitna a közösségi deviza előtt.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1223 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu