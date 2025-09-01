Száguldanak a Gránit Bank részvényei

Hétfő kora délután több mint 10 százalékos pluszba lőttek ki a Gránit Bank részvényei, az árfolyam elérte a 13 900 forintot.

Hegedűs Éva, a Gránit Bank vezérigazgatója / Fotó: Gránit Bank

Vételre ajánlják a Gránit Bank részvényeit

A gyakorlatilag fiókok nélkül működő pénzintézetet két elemző is vételre ajánlotta pénteken, miután kedden minden idők legmagasabb féléves eredményéről számolt be a Gránit. Ugyanis 11,6 milliárd forint adózás előtti eredményt termelt a bank, közel 20 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi időszakot, és 40 százalékkal felülmúlva az előző félévi értéket.

A közölt eredmények alapján pedig az MBH Befektetési Bank megerősítette a Gránit Bank részvényeinek 17 063 forintos, az Equilor pedig a maga 18 306 forintos célárfolyamát, és mindketten fenntartották vételi ajánlásukat a papírra.

A pénzintézet részvényeivel tavaly december 23-án kezdtek kereskedni a BÉT Standard kategóriájában, az első ügyleteket 15 890 forinton kötötték a részvényeire.

Később azonban impulzusok híján folyamatosan gyengült az árfolyam, a mélypontját 11 250 forinton érte el június 20-án. Azóta újra nő a papír kurzusa, amin most a gyorsjelentés és az elemzői vélemények lendítettek nagyot.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Gránit Bank nem csupán egyedi, hanem csoportszinten is jól szerepelt az első fél évben.

A Gránit Bankcsoport tagjai, az Equilor Befektetési Zrt., a Gránit Alapkezelő és a Gránit Lízing is, melyek szintén stabil növekedést értek el. Az összes saját tőke (154 milliárd forint) 72,7 százalékkal, a részvényesi vagyon (151 milliárd forint) pedig 118,5 százalékkal gyarapodott egy év alatt.

A bankcsoport által kezelt vagyon tavaly június végén 3315 milliárd forint volt, ami 13,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.