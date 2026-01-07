Állampapír: máris robban a bomba, érkeznek a várva várt új kötvények - brutális túlkeresletre van kilátás

A Bloomberg és a Reuters is úgy értesült, hogy Magyarország hétéves, 2033 májusában, és egy 12 éves, 2038 márciusában lejáró eurós kötvényt dobhat piacra napokon belül. A szakértők értesülései szerint a hosszabb lejáratú állampapír zöldkötvény lehet.

Jönnek az új állampapírok, érkezik az eurókötvény-kibocsátás / Fotó: Vémi Zoltán

A kibocsátás volumenéről egyelőre nincsenek információk, a hozamról azonban úgy értesültek a hírügynökségek, hogy az

a rövidebb kötvény esetén mid-swap felett 190 bázispont, azaz 4,5 százalék,

a hosszabb papír esetén pedig mid-swap felett 220 bázispont lesz, azaz 5,2 környéke lesz.

A hozamokat azonban egyelőre nem lehet tényként kezelni, azok ugyanis a kereslet mértékétől függően változhatnak, egy éve is ezt láttuk, amikor az indikatív hozamoknál jelentősen alacsonyabb kamatok mellett kerültek végül piacra a kötvények.

Az, hogy az ÁKK idén is bocsát ki eurós kötvényt, az nem tekinthető meglepetésnek, az Államadósság Kezelő Központ ugyanis tavaly év végi finanszírozási tervében alaposan ismertette, hogy az idén milyen devizás kibocsátásokkal számol. Ezek alapján a Világgazdaság is megírta, hogy

a kibocsátó 2026-ban nettó 2541 milliárd forint értékben készül devizakibocsátásra,

a devizakötvények azonban ebből mindössze 1482 milliárd forintnyit tesznek majd ki, szemben a tavalyi, 2107 milliárd forintos kibocsátással ugyanezen a soron. A jelentős súlycsökkenés elsősorban a SAFE hitel lehetséges felvételének tudható be, melyből 781 milliárd forinttal számol az ÁKK, de ezen források megérkezte körül egyelőre azért még vannak kérdőjelek.

Az Államadósság Kezelő Központ tavaly három részletben teljesítette az éves devizakötvény-kibocsátási vállalását:

januárban 2,5 milliárd eurót vont be a kötvénypiacról, négyszeres túljegyzés mellett, ebből 1,5 milliárdot 10 éves, hagyományos (midswap felett 205 bázispontos prémiummal, 4,5 százalékos kuponnal), valamint 1,0 milliárdot 15 éves zöld kötvény formájában (midswap felett 235 bázispontos prémiummal, 4,875 százalékos kuponnal);

júniusban 4,0 milliárd dollár adósságot bocsátott ki, háromszoros túljegyzés mellett, ebből 1,5 milliárd dollárnyi 5 éves (UST felett 145 bázispont, 5,375 százalékos kupon), egymilliárd dollárnyi 10 éves (UST felett 175 bázispont, 6 százalékos kupon) és 1,5 milliárd dollárnyi 30 éves (UST felett 195 bázispont, 6,75 százalékos kupon) konvencionális kötvény formájában;

valamint júliusban ötmilliárd kínai renminbi értékben, ebből négymilliárd renminbi 3 éves (2,5 százalék hozam) és egymilliárd renminbi 5 éves (2,9 százalék hozam) konvencionális Panda kötvény formájában. Utóbbi egyébként a leghosszabb lejáratú szuverén Panda kötvény a piacon, illetve a legnagyobb kibocsátás is volt a maga nemében.

Az ÁKK egy évvel korábban még inkább januári fejsúllyal bocsátotta ki a devizakötvényeket, dollárban denominált papírokat 2024 első hónapjában, euróst két héttel később, jenben denominált kötvényt pedig szeptemberben dobott piacra. Mindezt látva nem tekinthető meglepetésnek, hogy már idén is az év legelején odalépett a gázra a kibocsátó.