Deviza
EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF331.24 -0.13% GBP/HUF446.43 -0.13% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF91.4 +0.09% RON/HUF76.55 +0.01% CZK/HUF16.04 +0% EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF331.24 -0.13% GBP/HUF446.43 -0.13% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF91.4 +0.09% RON/HUF76.55 +0.01% CZK/HUF16.04 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,068.12 +0.92% MTELEKOM1,812 +0.11% MOL2,756 +0.22% OTP28,990 +0.07% RICHTER10,170 +3.29% OPUS560 +1.25% ANY7,420 +1.62% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,950 0% BUMIX9,417.19 +1.59% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,202.91 +1.14% BUX100,068.12 +0.92% MTELEKOM1,812 +0.11% MOL2,756 +0.22% OTP28,990 +0.07% RICHTER10,170 +3.29% OPUS560 +1.25% ANY7,420 +1.62% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,950 0% BUMIX9,417.19 +1.59% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,202.91 +1.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
katasztrófavédelem
önkormányzat
BMW

Tűzoltók vonultak ki korábban a debreceni BMW-gyárhoz – megszólalt az önkormányzat

Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban. A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be.
VG
2025.10.02., 11:34
Fotó: Joó István / Facebook

Szeptember 30-án kisebb tűzeset történt BMW debreceni gyárában. A katasztrófavédelemtől származó információk szerint a tűzoltók a helyszínre vonultak, de beavatkozásra nem volt szükség, mert a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát – írja a Haon.

BMW-gyár, Debrecen
Tűzoltók vonultak ki korábban a debreceni BMW-gyárhoz / Fotó: Joó István / Facebook

A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be. Nem történt személyi sérülés – írja a a portálnak eljuttatott sajtóközleményében a városháza.

Hangsúlyozzák, az esemény a környezetre hatást nem gyakorolt. 

Az önkormányzat ellenőrizte a folyamatosan elérhető Környezeti Ellenőrző Rendszer adatait, a gyár körüli mérőállomások semmilyen eltérést nem mutattak az általánoshoz képest. 

„A gyár működéséhez kapcsolódó biztonsági előírásokat a tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés során kötelező a legmagasabb fokon betartani. A jelenlegi eset igazolja, hogy a gyár védelmi rendszere jól működött, pár perc alatt el tudták hárítani a problémát. A debreceniek biztonsága számunkra a legfontosabb, ezért önkormányzatunk a kormányhivatallal együttműködve szigorúan betartatja a gyárak működéséhez szükséges szabályokat a jövőben is” – fogalmaz a hivatal.

Múlt hét pénteken adták át a debreceni BMW-gyárat, a beruházás egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. 

A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint ezer főt foglalkoztat.

Ezzel a beruházással a BMW Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszerét hozza létre.

A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalat számára jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal. 

A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő üzemébe kerülnek.

Autóipari forradalmat indít el hazánkban a BMW

A debreceni üzem nemcsak az ország második fővárosára, hanem az egész magyar gazdaságra nagy hatással lesz, a következő években pedig további óriásberuházások várhatók, bebetonozva hazánk szerepét a globális autóipar élmezőnyében.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Elon Musk

Elon Musk történelmet írt: kapaszkodjunk meg, 165 ezermilliárd a vagyona, ennyi nem volt még senkinek

Elképesztő álomhatárhoz érkezett a dúsgazdag üzletember.
4 perc
startup

Elon Musk feje vörösödhet: a ChatGPT-s OpenAI lett a világ legértékesebb startupja, lekörözve a SpaceX-et

Mindezt úgy, hogy még mindig nem termelnek profitot.
9 perc
légiközlekedés

Megállíthatatlan a Wizz Air – közel a 75 milliós cél, fontos piacra csapott le a fapados

Szeptemberben 6,265 millió utast szállított a Wizz Air, ez éves összehasonlításban 8,8 százalékos növekedés – derül ki a légitársaság friss, globális eredményközléséből.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu