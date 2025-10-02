Tűzoltók vonultak ki korábban a debreceni BMW-gyárhoz – megszólalt az önkormányzat

Szeptember 30-án kisebb tűzeset történt BMW debreceni gyárában. A katasztrófavédelemtől származó információk szerint a tűzoltók a helyszínre vonultak, de beavatkozásra nem volt szükség, mert a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát – írja a Haon.
A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be. Nem történt személyi sérülés – írja a a portálnak eljuttatott sajtóközleményében a városháza.
Hangsúlyozzák, az esemény a környezetre hatást nem gyakorolt.
Az önkormányzat ellenőrizte a folyamatosan elérhető Környezeti Ellenőrző Rendszer adatait, a gyár körüli mérőállomások semmilyen eltérést nem mutattak az általánoshoz képest.
„A gyár működéséhez kapcsolódó biztonsági előírásokat a tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés során kötelező a legmagasabb fokon betartani. A jelenlegi eset igazolja, hogy a gyár védelmi rendszere jól működött, pár perc alatt el tudták hárítani a problémát. A debreceniek biztonsága számunkra a legfontosabb, ezért önkormányzatunk a kormányhivatallal együttműködve szigorúan betartatja a gyárak működéséhez szükséges szabályokat a jövőben is” – fogalmaz a hivatal.
Múlt hét pénteken adták át a debreceni BMW-gyárat, a beruházás egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes.
A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint ezer főt foglalkoztat.
Ezzel a beruházással a BMW Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszerét hozza létre.
A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalat számára jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal.
A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő üzemébe kerülnek.
A debreceni üzem nemcsak az ország második fővárosára, hanem az egész magyar gazdaságra nagy hatással lesz, a következő években pedig további óriásberuházások várhatók, bebetonozva hazánk szerepét a globális autóipar élmezőnyében.
