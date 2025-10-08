Véget ért a forint tartós erősödése, jön a sávkereskedés

Folytatódik szerdán is a dollár pozitív korrekciója. Miután szeptemberben a zöldhasú 2022 óta a legalacsonyabb szintre zuhant, az amerikai deviza az elmúlt napokban újra felfelé vette az irányt, lévén az Egyesült Államokon kívüli, gazdaságilag meghatározó országokban sem rózsásabb a helyzet, mint magában az agyonféltett Amerikában. Mindez persze a forint árfolyamára is hatott.
Az eurót a francia politikai zűrzavar vágta haza, míg a japán jen azért zuhant be, mert az ország valószínűsíthető új kormányfője állítólag a lassabb kamatemelések mellett tenné le a garast.
A japán és francia költségvetési fenntarthatóságot övező, egyre növekvő aggodalmakra tekintettel a piac jelenleg újraértékeli az Egyesült Államok makrogazdasági kilátásait
– mondta a Bloombergnek Eugenia Fabon Victorino, a Skandinaviska Enskilda Banken stratégája.
Az amerikai kormányzati leállás dacára a kereskedők ironikus módon még az Egyesült Államokat tekintik a legkevésbé rossz helyzetben lévő országnak
– fűzte hozzá.
A dollár szerdán aztán további lendületet kapott, miután az új-zélandi dollár is hat hónapos mélypontra zuhant, ugyanis az ország központi bankja a vártnál nagyobb kamatcsökkentést hajtott végre, és jelezte, hogy további lazításra is hajlandó.
A hangulat tehát az amerikai deviza javára változik. A forexpiacokon mozgolódó befektetők április óta a legoptimistábbak a dollárral kapcsolatban, ami éles fordulat a több hónapos, többnyire letargikus dollárpozíciók után.
A Bloomberg dollárindexe szeptember vége óta csaknem 1 százalékkal erősödött, így az év eleje óta elszenvedett veszteségét körülbelül 7,5 százalékra csökkentette.
A hírügynökség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy
Szerdán azonban az euró még gyengült a zöldhasúval szemben, dél körül 1,1613-on állt a keresztárfolyam.
A forint pedig – mint ilyenkor általában – szintén lefelé vette az irányt, ám már csak a dollár ellenében. Az eurót 392,95 forinton, a dollárt pedig 338,24 forinton váltották a bankközi devizapiacon. Az eur -forint kurzus tehát valamelyest elmozdult a kedd éjszakai mélypontról, és a hazai fizetőeszköz a régiós devizákhoz mérten is jobbára stagnált.
Ebben talán az is közrejátszhatott, hogy az infláció nem nőtt szeptemberben, és a költségvetési bevételek is jobban alakultak a vártnál.
Az Erste szerint mindenesetre a forint tartós erősödő trendje valószínűleg véget ért, de valódi trendfordulóról korai lenne beszélni. Legvalószínűbbnek a sávkereskedés tűnik, már csak azért is, mert az MNB alelnöke, Kurali Zoltán felvette a kesztyűt, és még tegnap a szigorú monetáris kondíciók fenntartásának fontosságát hangsúlyozta, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy valamivel lazább monetáris politika mellett állt ki.
A várt oldalazó sáv alját lényegében 388 forintnál jelölte ki a kormány, míg a sáv felső élét majd az MNB jelölheti ki, valószínűleg nem magasabban, mint a 400 forintos lélektani szint – teszik hozzá az Erste elemzői.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.