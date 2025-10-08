Véget ért a forint tartós erősödése, jön a sávkereskedés

Folytatódik szerdán is a dollár pozitív korrekciója. Miután szeptemberben a zöldhasú 2022 óta a legalacsonyabb szintre zuhant, az amerikai deviza az elmúlt napokban újra felfelé vette az irányt, lévén az Egyesült Államokon kívüli, gazdaságilag meghatározó országokban sem rózsásabb a helyzet, mint magában az agyonféltett Amerikában. Mindez persze a forint árfolyamára is hatott.

Fordulat a forint piacán / Fotó: Shutterstock AI Generator

Kérdés: tényleg Amerikában rosszabb-e a helyzet?

Az eurót a francia politikai zűrzavar vágta haza, míg a japán jen azért zuhant be, mert az ország valószínűsíthető új kormányfője állítólag a lassabb kamatemelések mellett tenné le a garast.

A japán és francia költségvetési fenntarthatóságot övező, egyre növekvő aggodalmakra tekintettel a piac jelenleg újraértékeli az Egyesült Államok makrogazdasági kilátásait

– mondta a Bloombergnek Eugenia Fabon Victorino, a Skandinaviska Enskilda Banken stratégája.

Az amerikai kormányzati leállás dacára a kereskedők ironikus módon még az Egyesült Államokat tekintik a legkevésbé rossz helyzetben lévő országnak

– fűzte hozzá.

A dollár szerdán aztán további lendületet kapott, miután az új-zélandi dollár is hat hónapos mélypontra zuhant, ugyanis az ország központi bankja a vártnál nagyobb kamatcsökkentést hajtott végre, és jelezte, hogy további lazításra is hajlandó.

A hangulat tehát az amerikai deviza javára változik. A forexpiacokon mozgolódó befektetők április óta a legoptimistábbak a dollárral kapcsolatban, ami éles fordulat a több hónapos, többnyire letargikus dollárpozíciók után.

A Bloomberg dollárindexe szeptember vége óta csaknem 1 százalékkal erősödött, így az év eleje óta elszenvedett veszteségét körülbelül 7,5 százalékra csökkentette.

A hírügynökség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy

a kormányzati leállásra,

a Fed monetáris lazítására,

az amerikai gazdaság kivételességébe vetett csökkenő bizalomra,

és az arany mint menedékeszköz növekvő vonzerejére való tekintettel kétséges, hogy a dollár feltámadása tartós lehet-e.

A forint tovább gyengült, de csak a dollárral szemben

Szerdán azonban az euró még gyengült a zöldhasúval szemben, dél körül 1,1613-on állt a keresztárfolyam.