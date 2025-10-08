Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,029.82 +0.67% MTELEKOM1,812 +0.55% MOL2,760 -0.72% OTP30,030 +1.27% RICHTER10,360 +1.16% OPUS537 -1.86% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS156 -0.96% WABERERS4,920 0% BUMIX9,493.69 +0.35% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,201.04 +0.67% BUX102,029.82 +0.67% MTELEKOM1,812 +0.55% MOL2,760 -0.72% OTP30,030 +1.27% RICHTER10,360 +1.16% OPUS537 -1.86% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS156 -0.96% WABERERS4,920 0% BUMIX9,493.69 +0.35% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,201.04 +0.67%
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Véget ért a forint tartós erősödése, jön a sávkereskedés

A dollár erősödése talán csak átmeneti lesz. A forint további tartós felértékelődése viszont valószínűleg egy jó időre megállt.
Murányi Ernő
2025.10.08, 13:02
Frissítve: 2025.10.08, 13:39

Folytatódik szerdán is a dollár pozitív korrekciója. Miután szeptemberben a zöldhasú 2022 óta a legalacsonyabb szintre zuhant, az amerikai deviza az elmúlt napokban újra felfelé vette az irányt, lévén az Egyesült Államokon kívüli, gazdaságilag meghatározó országokban sem rózsásabb a helyzet, mint magában az agyonféltett Amerikában. Mindez persze a forint árfolyamára is hatott.

túlzottdeficit-eljárásköltségvetés forint
Fordulat a forint piacán / Fotó: Shutterstock AI Generator

Kérdés: tényleg Amerikában rosszabb-e a helyzet?

Az eurót a francia politikai zűrzavar vágta haza, míg a japán jen azért zuhant be, mert az ország valószínűsíthető új kormányfője állítólag a lassabb kamatemelések mellett tenné le a garast.

A japán és francia költségvetési fenntarthatóságot övező, egyre növekvő aggodalmakra tekintettel a piac jelenleg újraértékeli az Egyesült Államok makrogazdasági kilátásait

– mondta a Bloombergnek Eugenia Fabon Victorino, a Skandinaviska Enskilda Banken stratégája. 

Az amerikai kormányzati leállás dacára a kereskedők ironikus módon még az Egyesült Államokat tekintik a legkevésbé rossz helyzetben lévő országnak

– fűzte hozzá.

A dollár szerdán aztán további lendületet kapott, miután az új-zélandi dollár is hat hónapos mélypontra zuhant, ugyanis az ország központi bankja a vártnál nagyobb kamatcsökkentést hajtott végre, és jelezte, hogy további lazításra is hajlandó.

A hangulat tehát az amerikai deviza javára változik. A forexpiacokon mozgolódó befektetők április óta a legoptimistábbak a dollárral kapcsolatban, ami éles fordulat a több hónapos, többnyire letargikus dollárpozíciók után.

A Bloomberg dollárindexe szeptember vége óta csaknem 1 százalékkal erősödött, így az év eleje óta elszenvedett veszteségét körülbelül 7,5 százalékra csökkentette. 

A hírügynökség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy 

  • a kormányzati leállásra,  
  • a Fed monetáris lazítására, 
  • az amerikai gazdaság kivételességébe vetett csökkenő bizalomra, 
  • és az arany mint menedékeszköz növekvő vonzerejére való tekintettel kétséges, hogy a dollár feltámadása tartós lehet-e.

A forint tovább gyengült, de csak a dollárral szemben

Szerdán azonban az euró még gyengült a zöldhasúval szemben, dél körül 1,1613-on állt a keresztárfolyam.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
337.1544 -0.03%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint pedig – mint ilyenkor általában – szintén lefelé vette az irányt, ám már csak a dollár ellenében. Az eurót 392,95 forinton, a dollárt pedig 338,24 forinton váltották a bankközi devizapiacon. Az eur -forint kurzus tehát valamelyest elmozdult a kedd éjszakai mélypontról, és a hazai fizetőeszköz a régiós devizákhoz mérten is jobbára stagnált.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
392.1569 -0.24%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Ebben talán az is közrejátszhatott, hogy az infláció nem nőtt szeptemberben, és a költségvetési bevételek is jobban alakultak a vártnál.

Véget érhetett a forint tartós erősödése

Az Erste szerint mindenesetre a forint tartós erősödő trendje valószínűleg véget ért, de valódi trendfordulóról korai lenne beszélni. Legvalószínűbbnek a sávkereskedés tűnik, már csak azért is, mert az MNB alelnöke, Kurali Zoltán felvette a kesztyűt, és még tegnap a szigorú monetáris kondíciók fenntartásának fontosságát hangsúlyozta, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy valamivel lazább monetáris politika mellett állt ki. 

A várt oldalazó sáv alját lényegében 388 forintnál  jelölte ki a kormány, míg a sáv felső élét majd az MNB jelölheti ki, valószínűleg nem magasabban, mint a 400 forintos lélektani szint – teszik hozzá az Erste elemzői.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1289 cikk

 

 

