Rálépett a gázpedálra a Magyar Telekom

Az Egyesült Államok kormányzati leállása dacára vegyesen teljesítettek a főbb európai tőzsdeindexek szerdán a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők már a várható újabb adatcunamira készültek. A BÉT-en nyitás után a Magyar Telekom viszi a prímet.

Jól indult a Magyar Telekom napja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Október első napján délelőtt jön ugyanis az euróövezet, Németország és az Egyesült Királyság beszerzési menedzserindexe, valamint az eurózóna fogyasztói inflációs jelentése. Eközben persze a befektetők a nagy nyugalom felszíne alatt azért folyamatosan mérlegelik, hogy milyen hatással lesz a részvényárfolyamokra az Egyesült Államok kormányzati leállása, miután az amerikai törvényhozók nem tudtak megállapodni az ideiglenes finanszírozásról még éjfél előtt.

A leállás 2018 óta először következett be, és több százezer állami alkalmazottat kényszerít fizetés nélküli szabadságra, miközben számos közszolgáltatás is szünetel. Az állam alapvető funkcióit - mint például a honvédelem, a határbiztonság és a társadalombiztosítási kifizetések - ugyan ellátja, ám számos munkavállaló egyelőre fizetés nélkül marad a munkahelyén.

A leállás a szenátusban kialakult költségvetési patthelyzet következménye, mivel két finanszírozási törvényjavaslat is elbukott. A jelenlegi helyzet abban különbözik a korábbi leállásoktól, hogy Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett, egyes szabadságra küldött állami alkalmazottak végleg elveszíthetik munkájukat.

A német DAX 0,3 százalékkal, míg a páneurópai Euro Stoxx 50 0,1 százalékkal gyengült, ám a párizsi CAC 40 0,2 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,5 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitás előtt.

Az euró kurzusa 0,2 százalékkal, 1,176 dollárra erősödött.

A pesti börze mindehhez képest 0,1 százalékos mínuszban, 98 739 ponton nyitott.