Deviza
EUR/HUF389.11 -0.19% USD/HUF330.91 -0.4% GBP/HUF446.03 -0.13% CHF/HUF416.67 -0.13% PLN/HUF91.34 -0.06% RON/HUF76.58 -0.17% CZK/HUF16.01 -0.08% EUR/HUF389.11 -0.19% USD/HUF330.91 -0.4% GBP/HUF446.03 -0.13% CHF/HUF416.67 -0.13% PLN/HUF91.34 -0.06% RON/HUF76.58 -0.17% CZK/HUF16.01 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,238.81 +0.37% MTELEKOM1,796 +1.22% MOL2,722 +0.88% OTP28,760 +0.24% RICHTER10,140 +0.3% OPUS565 +0.53% ANY7,400 -2.16% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS4,920 +1.63% BUMIX9,314.29 -0.52% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,161.21 +0.17% BUX99,238.81 +0.37% MTELEKOM1,796 +1.22% MOL2,722 +0.88% OTP28,760 +0.24% RICHTER10,140 +0.3% OPUS565 +0.53% ANY7,400 -2.16% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS4,920 +1.63% BUMIX9,314.29 -0.52% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,161.21 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
BÉT
Telekom

Rálépett a gázpedálra a Magyar Telekom

A BUX enyhén gyengült szerda reggel. A blue chipek felemásan kezdték a napot, a Magyar Telekom indult meg a legnagyobb elánnal.
Murányi Ernő
2025.10.01, 09:14
Frissítve: 2025.10.01, 09:55

Az Egyesült Államok kormányzati leállása dacára vegyesen teljesítettek a főbb európai  tőzsdeindexek szerdán a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők már a várható újabb adatcunamira készültek. A BÉT-en nyitás után a Magyar Telekom viszi a prímet.

LUS_IMG_6433 Magyar Telekom
Jól indult a Magyar Telekom napja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Október első napján délelőtt jön ugyanis az euróövezet, Németország és az Egyesült Királyság beszerzési menedzserindexe, valamint az eurózóna fogyasztói inflációs jelentése. Eközben persze a befektetők a nagy nyugalom felszíne alatt azért folyamatosan mérlegelik, hogy milyen hatással lesz a részvényárfolyamokra az Egyesült Államok kormányzati leállása, miután az amerikai törvényhozók nem tudtak megállapodni az ideiglenes finanszírozásról még éjfél előtt.

A leállás 2018 óta először következett be, és több százezer állami alkalmazottat kényszerít fizetés nélküli szabadságra, miközben számos közszolgáltatás is szünetel. Az állam alapvető funkcióit - mint például a honvédelem, a határbiztonság és a társadalombiztosítási kifizetések - ugyan ellátja, ám számos munkavállaló egyelőre fizetés nélkül marad a munkahelyén.

A leállás a szenátusban kialakult költségvetési patthelyzet következménye, mivel két finanszírozási törvényjavaslat is elbukott. A jelenlegi helyzet abban különbözik a korábbi leállásoktól, hogy Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett, egyes szabadságra küldött állami alkalmazottak végleg elveszíthetik munkájukat.

A német DAX 0,3 százalékkal, míg a páneurópai Euro Stoxx 50 0,1 százalékkal gyengült, ám a párizsi CAC 40 0,2 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,5 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitás előtt.

Az euró kurzusa 0,2 százalékkal, 1,176 dollárra erősödött.

A pesti börze mindehhez képest 0,1 százalékos mínuszban, 98 739 ponton nyitott. 

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A blue chipek közül a kedden nagyot ralizó Richter 0,7 százalékkal lejjebb, de még mindig 40 forinttal a 10 000 forintos kritikus árfolyamszint fölött indította a kereskedést, míg az előző nap betliző Magyar Telekom kurzusa 0,9 százalékkal, 1790 forintra emelkedett.

Az OTP nyitóára 0,1 százalékkal csökkent, a Molé 0,2 százalékkal nőtt, rendre 28 660, illetve 2702 forinton startoltak el.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az euró továbbra is 390 forint alatt tanyázik, reggel 9 körül 389,6 forintot adtak érte a bankközi devizapiacon.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu