Egyszemélyes Mikulás-raliba kezdett a BÉT-en jegyzett biztosító, persze nem véletlenül
Remek évet zárhat a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában is jegyzett osztrák Vienna Insurance Group (VIG) biztosító, amely a 2022-es Aegon-felvásárlással erősítette meg magyarországi jelenlétét. Jelenleg az Alfa Vienna Insurance és az Union Vienna Insurance biztosítókban meglévő 90 százalékos – 10 százalék az állami tulajdonú Corvinus Zrt.-é mindkét biztosítóban – részesedése révén az egyik legnagyobb szereplő a hazai biztosítási piacon.
Menetelnek a Vienna Insurance részvényei
Az egész közép-európai térségben működő – sok helyütt piacvezető – osztrák anyacég részvényei ugyanis a bécsi tőzsdén az elmúlt napokban szárnyakat kaptak, és nagy forgalomban kezdtek gyors emelkedésbe. Kedden kora délutánig közel 7 százalékkal, 56 euróra drágultak a papírok, az elmúlt 5 napon pedig több mint 14 százalékos volt a rali.
A cégnek azonban hosszabb távon is jól alakult a kurzusa, idén eddig 83 százalékkal értékelődtek fel a részvények, az elmúlt 12 hónapban pedig 88 százalékkal.
Kérdés, mi okozta az utóbbi időben megélénkülő tőzsdei forgalmat és az árfolyam menetelését, amit egyébként az elemzői céláremelések is alátámasztanak, hiszen egyetlen hónap alatt 49,5 euróról 54,5 euróra nőtt az LSEG elemzői konszenzus mediáncélára, miközben az ajánlás vétel maradt.
Nos, a biztosítótársaság több közleményt is publikált az elmúlt hónapban. Először november 19-én a csoport első 9 havi – éves bázison több mint 30 százalékkal növekvő – 873 millió eurós adózás előtti nyereségének ismeretében tették közzé idei egész éves profitvárakozásuk javítását.
Eszerint a korábban becsült 950 millió – 1 milliárd eurós adózatlan eredmény helyett most már 1,1-1,15 milliárd euróra számítanak.
Kijött az új stratégia
A napokban pedig a konszern menedzsmentje az evolve28 című 2028-ig előre tekintő stratégiát is nyilvánosságra hozta, amely szerint a csoport közép- és kelet-európai piacvezető szerepének bővítésével a díjbevételek néhány éven belül további 23 százalékkal, 20 milliárd euróra bővülnek, miközben az adózás előtti eredmény 30 százalékkal, 1,5 milliárd euróra emelkedik.
Ezenkívül a részvényeseknek magasabb osztalékot is ígér a dokumentum, bár e körben konkrét számokat nem adtak meg. A cég 2023-ban bevezetett hatályos osztalékpolitikája szerint egyébként a konszolidált adózott eredmény 30-50 százalékát osztják vissza azzal, hogy amennyiben lehetőség van rá legalább az előző évi osztalékot kifizetik, sőt azt meg is emelik.
Az elvet eddig be is tartották, a 2023-ban kifizetett részvényenkénti 1,3 eurós osztalék után tavaly 1,4 eurót, idén pedig 1,55 eurót engedtek át a tulajdonosoknak.
Terjeszkedés Németország felé is
A fentieken túlmenően a német Nürnberger Versicherung biztosító októberi felvásárlása további pozitív hatásokkal járhat, melyeket a stratégiában még nem vettek figyelembe.
A VIG már megszerezte a részvények körülbelül 98 százalékát, az akvizíciónak már csak a szabályozási akadályokat kell leküzdenie.
A legkedvezőbb esetben a Nürnberger már a következő években is tovább javíthatja az előrejelzés számait, ám ez nem magától értetődő, mivel a korábbi versenytársat meglehetősen legyengült állapotban szerezték meg. Az osztrák biztosítónak ezért jelentős erőfeszítéssel kell gatyába ráznia újdonsült leányát.
A Vienna Insurance részvényeit a BÉT-en is meglehet venni forintért – ha mástól nem – az árjegyzőtől, jelenleg 21 600 forintért kapható, ami nagyjából megfelel a bécsi tőzsde eurós árfolyamának.
Ugyanakkor fontos tudni, hogy ezeket a Pesten megvett részvényeket az osztrák piacon euróért is el lehet adni, ahol jóval nagyobb a forgalom, ezért könnyebb az értékesítés. A magyar befektetők, úgy tűnik, valamiért nem látnak fantáziát a Bécsben idén igencsak kedvelt részvényekben.