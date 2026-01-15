A múlt héten közölt friss amerikai termelékenységi adatok szerint a nem mezőgazdasági üzleti szektorban a termelékenység bővülése nagyjából a várakozásokkal összhangban alakult, miközben az egységnyi munkaköltség a vártnál jóval nagyobb mértékben csökkent. Bár nem zárható ki, hogy a kiugróan kedvező költségoldali adatokat később lefelé módosítják – részben a korábbi kormányzati leállás adatgyűjtési hatásai miatt –, a számok összességében a vállalati profitmarzsok szempontjából kedvező irányba mutatnak. Az AI-beruházási boom ugyanakkor továbbra is megnehezíti a gazdasági ciklus pontos meghatározását.

Az AI nem a felhőben él / Fotó: Imaginechina via AFP

Nincs már szó recesszióról

Szerintem azonban az már leírható, hogy a tavalyi recessziós félelmek nagyrészt lekerültek a napirendről.

Ugyanakkor még nem is a túlfűtött, inflációs csúcsfázis következhet, hanem – sokkal inkább egy olyan átmenet, ahol a növekedés szélesedni kezd. Ehhez illeszkednek idén a változó, de irányukban stabil piaci kamatvárakozások.

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) múlt csütörtökön közzétett új jelentése szerint a hivatalos előrejelzések a Fed kamatpályáján 2026-tól induló lazítással számolnak, miközben az irányadó kamatszint 2028-ra 3,4 százalékon állapodhat meg. A piaci árazások ugyanakkor ennél korábbi és gyorsabb kamatcsökkentést sem zárnak ki.

A CBO három évre vonatkozó új gazdasági előrejelzései figyelembe veszik többek között a vámintézkedések, a bevándorlási politika, valamint a tavalyi szövetségi kormányzati leállás hatását is.

A csökkenő kamatszint önmagában kedvez a növekedési részvényeknek is, de legalább ennyire fontos a beruházási hajlandóság javulása is. A beruházások hatása már sokkal közvetlenebbül csapódik le azoknál a vállalatoknál, amelyek a reálgazdasági ciklusokhoz, a finanszírozáshoz vagy a fizikai beruházásokhoz kötődnek – vagyis tipikusan a Dow Jones összetételében felülreprezentált szektoroknál.

Bár a technológiai szektor – amely a Nasdaq-ban és az S&P 500-ban dominánsabb – nyeresége kiemelkedő, a Dow-ban szereplő szektorok, mint az ipar, az alapanyagok és a pénzügyek, szintén jelentős nyereségnövekedést mutattak.