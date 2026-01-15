Az AI nem a felhőben él
A múlt héten közölt friss amerikai termelékenységi adatok szerint a nem mezőgazdasági üzleti szektorban a termelékenység bővülése nagyjából a várakozásokkal összhangban alakult, miközben az egységnyi munkaköltség a vártnál jóval nagyobb mértékben csökkent. Bár nem zárható ki, hogy a kiugróan kedvező költségoldali adatokat később lefelé módosítják – részben a korábbi kormányzati leállás adatgyűjtési hatásai miatt –, a számok összességében a vállalati profitmarzsok szempontjából kedvező irányba mutatnak. Az AI-beruházási boom ugyanakkor továbbra is megnehezíti a gazdasági ciklus pontos meghatározását.
Nincs már szó recesszióról
Szerintem azonban az már leírható, hogy a tavalyi recessziós félelmek nagyrészt lekerültek a napirendről.
Ugyanakkor még nem is a túlfűtött, inflációs csúcsfázis következhet, hanem – sokkal inkább egy olyan átmenet, ahol a növekedés szélesedni kezd. Ehhez illeszkednek idén a változó, de irányukban stabil piaci kamatvárakozások.
A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) múlt csütörtökön közzétett új jelentése szerint a hivatalos előrejelzések a Fed kamatpályáján 2026-tól induló lazítással számolnak, miközben az irányadó kamatszint 2028-ra 3,4 százalékon állapodhat meg. A piaci árazások ugyanakkor ennél korábbi és gyorsabb kamatcsökkentést sem zárnak ki.
A CBO három évre vonatkozó új gazdasági előrejelzései figyelembe veszik többek között a vámintézkedések, a bevándorlási politika, valamint a tavalyi szövetségi kormányzati leállás hatását is.
A csökkenő kamatszint önmagában kedvez a növekedési részvényeknek is, de legalább ennyire fontos a beruházási hajlandóság javulása is. A beruházások hatása már sokkal közvetlenebbül csapódik le azoknál a vállalatoknál, amelyek a reálgazdasági ciklusokhoz, a finanszírozáshoz vagy a fizikai beruházásokhoz kötődnek – vagyis tipikusan a Dow Jones összetételében felülreprezentált szektoroknál.
Bár a technológiai szektor – amely a Nasdaq-ban és az S&P 500-ban dominánsabb – nyeresége kiemelkedő, a Dow-ban szereplő szektorok, mint az ipar, az alapanyagok és a pénzügyek, szintén jelentős nyereségnövekedést mutattak.
Egy élénkülő, szélesedő ciklusban a profitnövekedés súlypontja gyakran „kiterjed” a reálgazdasági és pénzügyi szegmensekre:
- ipar,
- energia,
- pénzügy,
- egészségügy – vagyis olyan területekre, amelyeknek a DJIA-ban strukturálisan nagyobb a súlya.
Ezt a rotációs motívumot már az év eleji piaci mozgások is visszaigazolták
A szektorrotáció ebben a fázisban tehát nem a technológia „kiszorításáról”, hanem a részvénypiacra beáramló tőke irányának megváltozásáról szólhat.
Az elmúlt időszakban három Dow-hoz köthető szegmens emelkedett ki különösen.
- Pénzügyi szektor A bankok és pénzügyi szolgáltatók teljesítményét a várható kedvező szabályozói változások, a nominális növekedés, a kontroll alatt tartott, bár a romlás jeleit mutató hitelportfóliók és a tőkepiaci aktivitás élénkülése támogatta. Az értékeltség sok esetben továbbra is diszkontot mutat a történelmi átlaghoz és a növekedési szektorokhoz képest.
- Energia Az energiavállalatoknál a geopolitikai bizonytalanság, a kínálati fegyelem és a tőkeallokációs szigor magas és kiszámítható cash-flow-t eredményezett. Ez a szektor tipikusan a ciklus középső–késői szakaszában teljesít jól, valamint evidencia, hogy az AI beruházási boomban nagy szükség van energiára is. A Dow-ban szereplő energiacégek jelentős osztalék- és részvény-visszavásárlási potenciált is hordoznak.
- Ipari és védelmi kitettség Az amerikai gazdaság újraiparosítási törekvései, az infrastruktúra-beruházások és a geopolitikai környezet által vezérelt védelmi megrendelések közvetlenül javítják ezeknek a vállalatoknak a rendelésállományát és láthatóságát. Ez tipikusan olyan növekedés, amely kevésbé érzékeny a rövid távú kamatmozgásokra, és inkább a ciklikus élénküléséből profitál.
A Dow számos nagy, érett vállalatot tartalmaz, amelyek stabil osztalékot fizetnek. Ha a kamatok csökkennek és a geopolitikai helyzet is bizonytalan, a kisbefektetők gyakran keresik a jövedelmet termelő eszközöket.
Talán azt sem túlzás feltételezni, hogy az elmúlt időszakban gyengébben teljesítsű amerikai államkötvények miatt sokan kockázatot emelhetnek portfóliójukban, és a biztonságos, hosszabb lejáratú állampapírokból hazai (amerikai) osztalékrészvényekbe helyezhetik át tőkéjük egy részét.
A value kontra growth vita ebben a kontextusban félrevezető, ha kizárólagos választásként értelmezzük.
A technológia által hajtott termelékenységjavulás továbbra is fundamentális hajtóerő, ugyanakkor a piac az elmúlt években erősen koncentrált volt. Ez szükségszerűen lemaradást okozott a kevésbé „hangos”, de stabil pénztermelő üzleti modelleknél. A jelenlegi ciklusban ezek a lemaradások csökkenhetnek, különösen akkor, ha a növekedés szélesebb bázison oszlik meg.
A Dow Jones Industrial Average nem növekedési index, hanem reálgazdasági leképezése annak, ami az AI-boom mögött ténylegesen felépül.
Az AI nem felhőben él: épületek, energia, hűtés, csővezetékek, karbantartás, ipari automatizáció kell hozzá. Ez egy capex-intenzív, hosszú távú megrendelésállomány a Dow-tagok számára.
Végül érdemes megemlíteni a midterm választási évet is
A félidős választási évek a statisztikák szerint magasabb volatilitással járnak.
Egy ilyen átmeneti időszakban a Dow Jones összetétele – nagyobb súllyal ciklikus, értékalapú és reálgazdasági kitettségekkel – kedvezőbb pozíciót foglalhat el, mint a növekedési részvényekre erősen koncentrált indexek. Az esetlegesen piac- és választóbarát fiskális vagy deregulációs politikai lépések (pl. adócsökkentések, szabályozási terhek enyhítése a gyógyszeriparban vagy a pénzügyekben) közvetlenül támogathatják a Dow-ban lévő vállalatok profitabilitását.
A Dow Jones-indextagok általam várt jó teljesítménye az idei évben nem a technológia ellen szóló tétel, hanem egy ciklikusan indokolt, értékeltségen alapuló kiegészítés, mely véleményem szerint lehetővé teszi, hogy az idei növekedés szélesebb alapokon valósuljon meg.
A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.