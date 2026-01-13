A nagy AI-sztori: így látják a magyarok a mesterséges intelligenciát

A mesterséges intelligenciáról szóló viták gyakran szélsőségek között zajlanak: egyesek mindent megoldó technológiát, mások civilizációs fenyegetést látnak benne. A valóság azonban jóval hétköznapibb és éppen ezért érdekesebb. A nagy AI-sztori legújabb adásában Géczi Tamás, az Inspira Research ügyvezetője mutatta be azt a friss kutatást, mely azt vizsgálta, hogyan, mire és milyen attitűdökkel használják az emberek a mesterséges intelligenciát Magyarországon. A beszélgetés állandó vendége Aczél Petra, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az MI mára nem technológiai kuriózum, hanem mindennapi eszköz lett. A felhasználók jelentős része nem játszik a mesterséges intelligenciával, hanem problémát old meg: kérdez, összefoglal, magyarázatot kér, vagy egyszerűen gyorsabban szeretne eligazodni az információk között. Géczi Tamás szerint ez a használat jellemzően pragmatikus, nem ideológiai.

Az emberek nem az MI jövőjén gondolkodnak, hanem azon, hogy most segít-e

– fogalmazott.

A beszélgetésből kiderült, hogy az MI-hez fűződő bizalom nem egységes. A válaszadók egy része kifejezetten óvatos, különösen akkor, ha személyes adatokról, jogi vagy egészségügyi kérdésekről van szó. Mások viszont már most is partnerként tekintenek az algoritmusokra, és hajlamosak elfogadni a válaszokat akkor is, ha nem teljesen értik, mi történik a háttérben. Aczél Petra szerint ez kommunikációs kérdés is: „A bizalom nem abból fakad, hogy a rendszer okos, hanem abból, hogy érthető.”

Más generációk, más hozzáállás

Az MI használata sok esetben nem helyettesít, hanem megerősít meglévő döntéseket. A felhasználók gyakran nem azért kérdeznek, hogy átadják a felelősséget, hanem hogy visszaigazolást kapjanak. Ez azonban hosszabb távon kockázatokat is hordozhat: ha az algoritmus „második véleményként” mindig jelen van, könnyen átalakulhat a gondolkodási rutin. Aczél Petra arra figyelmeztetett, hogy a kritikai gondolkodás nem tűnik el egyik napról a másikra, de fokozatosan elkophat, ha nem használjuk.