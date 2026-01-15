Száguld a Mol, a forint is egyre jobb formába lendül

A régiós pénzekkel szemben sikerült felülkerekednie a hazai fizetőeszköznek. A cseh korona és a lenygel zloty jegyzése is néhány századszázalékkal került lejjebb.

Az Erste kommentárjában is a forint stabilitásáról ír. A hét elején közzétett magyar inflációs adatok szerkezete nem alakult túl kedvezően, így a piac valamelyest visszavett a gyors jegybanki kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaiból, ami stabilizálta a kurzust. A mai napon a forintpiac is az USA-beli makroadatokra figyel majd elsősorban – vélekednek az elemzők.