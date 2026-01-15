Deviza
Száguld a Mol, a forint is egyre jobb formába lendül

Kitart a jó hangulat a pesti tőzsdén csütörtök délelőtt, a BUX-indexet a Mol húzta új csúcsra. A forint nagyrészt ledolgozta hátrányát az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.01.15, 12:32

A reggeli, csalódást keltő ipari termelési adatok okozta megbillenést követően némileg magára talált a forint csütörtök délelőtt. A hazai fizetőeszköz ezzel együtt vegyes teljesítményt nyújt ma.

forint, euró, Mol
Kezdi visszanyerni erejét a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a hajnali, 386,5-ös szintről 385,8 forintig ereszkedett délután negyed egyig. Ez 0,1 százalékos forinterősödöst jelent.

A dollárhoz képest továbbra is hátrányban áll a hazai fizetőeszköz, amely kissé le tudott faragni ebből valamelyest. A keresztárfolyam 0,1 százalékos rollárerőt és 331,6 forintot mutat jelenleg.

A régiós pénzekkel szemben sikerült felülkerekednie a hazai fizetőeszköznek. A cseh korona és a lenygel zloty jegyzése is néhány századszázalékkal került lejjebb.

Az Erste kommentárjában is a forint stabilitásáról ír. A hét elején közzétett magyar inflációs adatok szerkezete nem alakult túl kedvezően, így a piac valamelyest visszavett a gyors jegybanki kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaiból, ami stabilizálta a kurzust. A mai napon a forintpiac is az USA-beli makroadatokra figyel majd elsősorban – vélekednek az elemzők.

A pesti tőzsdén kitart a csúcshangulat, a BUX index továbbra is történelmi rekordon, 120 800 pont felett jár, 0,1 százalékos emelkedést követően. A hazai nagypapírok közül a Mol 1,7 százalékkal szárnyal, a Richter pedig 0,3 százalékkal erősödik. Az OTP kurzusa 0,3 százalékkal került lejjeb, a Magyar Telekom pedig 0,8 százalékot esett.

