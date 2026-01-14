Gyengén muzsikált a Wells Fargo, annál szebben a Bank of America

Főként a várakozásoktól elmaradó nettó kamatbevétel és a tárgyidőszakban felmerült végkielégítési költségek miatt maradt a Wells Fargo profitja az előrejelzések alatt - derül ki az amerikai nagybank szerdán publikált gyorsjelentéséből.

Gyengén muzsikált a Wells Fargo / Fotó: Casimiro PT

Sokat költött leépítésekre a Wells Fargo

A bank ugyanis 612 millió dollárt költött a negyedik negyedévben végkielégítésre, így összköltsége 13,7 milliárd dollárra emelkedett, szemben a Bloomberg felmérésében szereplő elemzők által előre jelzett 13,6 milliárd dollárral.

Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb bankja évek óta csökkenti a létszámot a hatékonyság növelése érdekében. Szeptember végén még körülbelül 211 000, év végén pedig 205 000 alkalmazottja volt.

A nettó kamatbevétel a negyedik negyedévben 12,3 milliárd dollár volt, ami alacsonyabb, mint az elemzők által becsült 12,4 milliárd dollár. Éves szinten pedig elérte a 47,5 milliárd dollárt, ami közel áll a menedzsment előrejelzéséhez.

A teljes évben a bank 21,3 milliárd dolláros nettó nyereséget szállított, szemben az elemzők 21,6 milliárd dolláros becslésével.

A pénzintézet részvényei, amelyek az elmúlt 12 hónapban 31 százalékkal emelkedtek, 1,4 százalékkal estek az amerikai tőzsdenyitás előtt.

A Wells Fargo nagyjából 50 milliárd dolláros nettó kamatbevételt prognosztizált erre az évre. Az idei kiadások pedig valószínűleg körülbelül 55,7 milliárd dollárt tesznek ki, szemben az elemzők 55,9 milliárd dolláros becslésével.

Charlie Scharf vezérigazgató egy decemberi befektetői konferencián további létszámcsökkentéseket jelentett be, kiemelve, hogy a cég mesterséges intelligencia használatával javítja hatékonyságát. A bankról tudni kell, hogy a Fed 2018-ban jelentősen - 1950 milliárd dolláros eszközkorláttal - korlátozta a működését a korábbi hamis számla-botránya miatt. A szankció évekig visszafogta a növekedését, s csak tavaly júniusban oldották fel őket. Mindez fokozhatta a leépítési kényszert.

Felülteljesített a Bank of America

A Bank of America viszont részvényenként 98 cent nettó nyereséget termelt a negyedik negyedévben, szemben a várt 96 centtel, míg bevételei 28,53 milliárd dollárra nőttek, felülmúlva a 27,94 milliárd dolláros piaci prognózist.