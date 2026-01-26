No ki akkor az idióta? Csak ennyi kellett a Wizz Air vetélytársának, jól összeveszni Elon Muskkal – most szárnyal

A Ryanair március végén befejeződő 2026-os pénzügyi évében a forgalom éves bázison várhatóan 4 százalékkal, közel 208 millió utasra emelkedik, szemben a novemberben előre jelzett 207 millióval, és a menetjegyárak is kicsivel gyorsabban nőnek majd, mint a korábban jelzett 7 százalékos növekedés – közölte a légitársaság hétfőn.

Ryanair: bejött O’Learynek a Musk-affér / Fotó: NurPhoto via AFP

Beesett a Ryanair nyeresége

Európa legnagyobb fapados légitársasága szerint egész éves adózott nyeresége – a rendkívüli tételek nélkül – 2,13–2,23 milliárd euró közé emelkedik.

A december végén lezárt harmadik negyedévben amúgy a cég bevétele 9 százalékkal, 3,2 milliárd euróra nőtt, míg adózott nyeresége 22 százalékkal, 115 millió euróra csökkent, utóbbiban döntő szerepet játszott az olasz versenyhatóság által kiszabott 85 millió eurós bírságra elkülönített céltartalék. Ez jelentős csökkenés az előző évi 149 millió euróhoz képest, ám meghaladja a Bloomberg-konszenzus 90,2 millió eurós becslését.

A repülési kedv továbbra is töretlen Európában, és a kapacitások továbbra is rendkívül korlátozottak, ami kissé magasabb repülőjegyárakhoz vezet

– mondta Neil Sorahan, a Ryanair pénzügyi igazgatója.

Fordulat a Boeingnél

A Ryanair a Boeing szállításainak gyorsításával kapcsolatban előrehaladásról számolt be, ami markáns fordulat az egy évvel ezelőtti frusztrációhoz képest, amikor a cég egyetlen repülőgép-beszállítójának komoly gondot okozott a repülők időben történő átadása.

A légitársaság most arra számít, hogy az utolsó négy Boeing 737 Max 8 repülőt februárban szállítják le, míg az újabb Max 10, amely még nem kapott tanúsítást, 2027 tavaszán kerül a Ryanair flottájába.

A Boeing egyre biztosabb benne, hogy idén nyáron megszerezheti a Max 10 tanúsítványát

– kommentált Sorahan, hozzátéve, hogy

a Max 7

és a Max 10 második repülési tesztjei,

valamint a negyedik gyártósor felfutása

pozitív jelek a repülőgépgyártónál.

A felpörgő szállítások pedig lehetővé teszik a Ryanair számára, hogy a következő, 2027-es pénzügyi évre kitűzött utasszámcélt 215 millióról 216 millióra emelje.

O’Leary nemhiába idiótázott

Az eredményeket nem sokkal azután tették közzé, hogy Michael O’Leary vezérigazgató összetűzésbe került Elon Muskkal a SpaceX Starlink wifiszolgáltatásának gazdaságossága kapcsán. Az online csatornákon át folytatott vita, amelyben mindketten idiótának nevezték egymást, 2-3 százalékkal növelte a foglalások számát, mivel reklámot csinált a légitársaságnak – mondta O’Leary a múlt héten.