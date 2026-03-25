Bombaformában ébredt a forint szerda reggel: leiskolázta az eurót, a dollárt és a svájci frankot – így áll most az árfolyam

Megszólalt Varga Mihály – elkezdték venni a forintot, van is honnan erősödni

Napi mélypontról fordult vissza a forint jegyzése kedd délután három órakor, azt követően, hogy a jegybank kamatdöntése után megszólalt Varga Mihály MNB-elnök – írta meg a Világgazdaság nem sokkal később.

A monetáris tanács az előzetes várakozásnak megfelelően nem változtatott az irányadó kamatkondíciókon, 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot az iráni háború kitörését követő első ülésén.

Varga Mihály szavai megmozgatták a forintot

A forint a nap eddigi részét is a gyenge oldalon töltötte, a 14 órai kamatdöntés ismertetését követően azonban meredeken felfelé indult az euró és a dollár jegyzése is. Háromnegyed háromkor már 390,8 forintot kértek egy euróért, a dollárt pedig 337,7 forinton váltották. A keresztárfolyamok innen azonban lefordultak, közvetlenül azt megelőzően, hogy elkezdődött volna a testület döntését megvilágító jegybankelnöki sajtótájékoztató.

A forintpiaci kereskedők kedvezően reagáltak Varga szavaira, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet jelentős bizonytalanságot okoz, a magyar gazdaság ugyanakkor lényegesen erősebb, mint 2022-ben volt.

Ezért nem mehet lejjebb a magyar kamat – nőtt az inflációs veszély

A jegybank frissítette inflációs jelentését is. A decemberi prognózishoz képest a jegybank érdemben módosította pályáját: míg korábban 2026-ra 3,2 százalékos, 2027-re 3,3 százalékos inflációval számolt, addig a friss prognózis már 3,8, illetve 3,7 százalékot jelez, és csak 2028-ra érheti el tartósan a 3 százalékos szintet.

Ezzel párhuzamosan a gazdasági növekedés várakozása is visszafogottabb lett, 2026-ra 2,4 százalékról 1,7 százalékra csökkent, miközben 2025-ben 0,4, 2027-ben pedig 3,0 százalékos bővüléssel számol a jegybank, ami összességében lassabb dezinflációt és későbbre tolódó gazdasági helyreállást jelez.