EUR/HUF364,17 -0,51% USD/HUF310,27 -0,74% GBP/HUF420,52 -0,46% CHF/HUF395,57 -0,47% PLN/HUF85,72 -0,58% RON/HUF71,53 -0,6% CZK/HUF14,96 -0,45%
BUX133 698,72 -0,13% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 074 -0,64% OTP42 040 +1,02% RICHTER12 980 -0,15% OPUS300 -12% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,71% WABERERS4 700 -4,04% BUMIX9 174,31 -0,76% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 765,34 -0,33%
MBH Bank Nyrt
Belehúzott a forint, a tőzsdén viszont elromlott a hangulat – hiányolják az osztalékot, ütik a nagybank részvényeit

Délután három órára megfordult a kedvező széljárás a pesti tőzsdén, az osztalékfizetésből kihátráló MBH Bank árfolyama öt százalékkal zuhant. A forint tovább menetel az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2026.04.27, 15:24
Frissítve: 2026.04.27, 15:39

A délelőtti meredek erősödést követően némileg visszavett lendületéből a forint hétfő délután, de a kedvező nemzetközi befektetői hangulatban továbbra is az erős oldalon jár a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben.

Jelentősen erősödött hétfő délutánig a forint / Fotó: Shutterstock

Erősen kezdte a hetet a forint

A 366-os szint közeléből egészen 363 forintig ereszkedett a nap első felében az euró jegyzése, innen kissé kiengedett a kurzus a délután első szakaszában. Tizenöt órakor 363,9 forintért váltották a közös európai pénzt, ami 0,4 százalékos forintelőnyt jelent.

A dollárhoz képest 0,7 százalékot javított a magyar valuta, a devizapár kurzusa ezzel újra benézett 310 forint alá.

A régiós fizetőeszközökkel összevetve is jókora erősödést mutat a forint. A cseh korona 0,45 százalékkal, a lengyel zloty 0,55 százalékkal lett olcsóbb.

A kereskedők optimizmusát az amerikai–iráni tárgyalásokhoz fűzött remények táplálják, ahol áttörés várható, ugyanis Irán új, az eddigieknél kedvezőbb ajánlatot tett az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitására, ami kulcsfontosságú a globális olajpiacra nézve. 

A befektetők emellett a hazai jegybank holnapi kamatdöntését várhatják. Az Equilor elemzői jegyzete szerint az infláció eddigi alakulása és a forintárfolyam lehetővé tenné ugyan a monetáris lazítást, a közel-keleti konfliktust azonban továbbra sem sikerült lezárni, az pedig jelentős inflációs kockázatot jelent a következő negyedévekre, így továbbra sincs tér kamatvágásra.

A brókerház kiemeli, hogy a parlamenti választás után nagyot erősödött a hazai fizetőeszköz, a befektetők bíznak benne, hogy a befagyasztott uniós forrásokat sikerül felszabadítani. Az euró-forint devizapárnál a 360–360,6-es szint között meghatározó támasz húzódik: egy 15 éves emelkedő trendvonal. Rövid távon a 364-es szintre érdemes figyelni, mely most ellenállást képez, felette 369,50-nál húzódik a következő fontosabb technikai szint.

Romlott a hangulat a pesti tőzsdén, az MBH Bank részvényeit ütik a befektetők

A tőzsdéken is bizakodó a hangulat, Nyugat-Európában kisebb, 0,2–0,5 százalékos plusznál járnak a meghatározó indexek, csupán a londoni FTSE 100 fordult le 0,3 százalékkal.

A hazai börze három órakor irányt váltott, rövid időn belül elégetve a nap során felhalmozott emelkedését. A BUX 0,2 százalékos vesztesébe fordult át. A nagypapírok közül az OTP 0,8 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékkal erősödött. A Mol ellenben 0,7 százalékkal, a Richter 0,2 százalékkal ereszkedik.

MBHBANK részvény
Árfolyam: 2 570 HUF -190 / -7,39 %
Forgalom: 354 666 520 HUF
A korábban tervezett osztalékfizetést a délelőtti közgyűlésen elnapló MBH Bank részvényei bő 5 százalékot zuhantak.

Forint árfolyamfigyelő
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
