Belehúzott a forint, a tőzsdén viszont elromlott a hangulat – hiányolják az osztalékot, ütik a nagybank részvényeit

A régiós fizetőeszközökkel összevetve is jókora erősödést mutat a forint. A cseh korona 0,45 százalékkal, a lengyel zloty 0,55 százalékkal lett olcsóbb.

A kereskedők optimizmusát az amerikai–iráni tárgyalásokhoz fűzött remények táplálják, ahol áttörés várható, ugyanis Irán új, az eddigieknél kedvezőbb ajánlatot tett az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitására, ami kulcsfontosságú a globális olajpiacra nézve.

A befektetők emellett a hazai jegybank holnapi kamatdöntését várhatják. Az Equilor elemzői jegyzete szerint az infláció eddigi alakulása és a forintárfolyam lehetővé tenné ugyan a monetáris lazítást, a közel-keleti konfliktust azonban továbbra sem sikerült lezárni, az pedig jelentős inflációs kockázatot jelent a következő negyedévekre, így továbbra sincs tér kamatvágásra.

A brókerház kiemeli, hogy a parlamenti választás után nagyot erősödött a hazai fizetőeszköz, a befektetők bíznak benne, hogy a befagyasztott uniós forrásokat sikerül felszabadítani. Az euró-forint devizapárnál a 360–360,6-es szint között meghatározó támasz húzódik: egy 15 éves emelkedő trendvonal. Rövid távon a 364-es szintre érdemes figyelni, mely most ellenállást képez, felette 369,50-nál húzódik a következő fontosabb technikai szint.

A tőzsdéken is bizakodó a hangulat, Nyugat-Európában kisebb, 0,2–0,5 százalékos plusznál járnak a meghatározó indexek, csupán a londoni FTSE 100 fordult le 0,3 százalékkal.