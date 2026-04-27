EUR/HUF364,17 -0,51% USD/HUF310,27 -0,74% GBP/HUF420,52 -0,46% CHF/HUF395,57 -0,47% PLN/HUF85,72 -0,58% RON/HUF71,53 -0,6% CZK/HUF14,96 -0,45%
BUX133 698,72 -0,13% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 074 -0,64% OTP42 040 +1,02% RICHTER12 980 -0,15% OPUS300 -12% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,71% WABERERS4 700 -4,04% BUMIX9 174,31 -0,76% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 765,34 -0,33%
Katapultált az OTP árfolyama, menetel a forint is, miután hatalmas áttörés várható az iráni-amerikai tárgyalásokon

Kedvező hírek javították a hangulatot az európai tőkepiacokon. Oldódhat a patthelyzet az amerikai–iráni tárgyalásokon, ami nem hagyta hidegen az OTP és a forint piacát sem.
Murányi Ernő
2026.04.27, 12:59
Frissítve: 2026.04.27, 13:44

Nagyjából 2,4 százalékkal, 42 620 forintra lőtt ki az OTP árfolyama késő délelőtt, és a forint is nagyot erősödött, az euró jegyzése mintegy 0,5 százalékkal, 363,6 forint alá esett, miután kedvező hírek érkeztek az iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros lezárásának lehetséges végéről.

Katapultált az OTP árfolyama, menetel a forint is, miután hatalmas áttörés várható az iráni–amerikai tárgyalásokon / Fotó: AFP

Az Axios amerikai hírportál szerint ugyanis Irán új, az eddigieknél kedvezőbb ajánlatot tett az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitására, ami kulcsfontosságú a globális olajpiacra nézve. Eközben a javaslat kéri a perzsa állam nukleáris képességeivel kapcsolatos táryalások elhalasztását is. 

Az ajánlat célja állítólag a patthelyzet feloldása, ám ugyanakkor csökkentheti Donald Trump elnök befolyását abban, hogy Teheránt nukleáris engedményekre kényszerítse.

A jelentés hozzátette, hogy Trump várhatóan találkozik nemzetbiztonsági csapatával, hogy megvitassák a tárgyalások menetét, miközben továbbra is ragaszkodik a tengeri blokád folytatásához, hogy nyomást gyakoroljon Iránra.

A békülékenyebb iráni hozzáállás azonnal megmozgatta az európai részvénypiacokat. A frankfurti DAX-index például 0,6 százalékos pluszba emelkedett, de a pozitív tartományban jár a többi meghatározó európai részvényindex is. 

A befektetők az iráni háború potenciális végét és az erős negyedéves eredményeket, amelyek a vállalatok ellenálló képességét jelzik a magas energiaárak ellenére, tartják szem előtt

– kommentálta a piaci fejleményeket Jochen Stanzl, a német Consorsbank elemzője.

Fontosak azonban számukra a központi bankok jelzései is, amelyek az infláció megugrását átmenetinek tekintik, és ezért nem várható a kamatlábak emelése

– tette hozzá az elemző.

A globális részvénypiacok másik fő mozgatórugója továbbra is a mesterségesintelligencia-boom. A Wall Streeten pénteken rekordmagasságokba törtek a technológiai részvények, és a felfelé irányuló trend hétfő reggel Ázsiában is folytatódott.

A japán Nikkei 225 index először lépte át a 60 ezer pontos határt.

Az OTP-re visszatérve, a nemzetközi hírekre legérzékenyebb magyar részvény erősödése hirtelen meglóduló tőzsdei forgalom mellett ment végbe, rövid idő alatt néhány milliárd forint értékben cseréltek gazdát a papírok a döcögős reggeli start után.

A forint  pedig a dollárral szemben is szárnyra kapott, a zöldhasú árfolyama 0,8 százalékkal, 309,3 forintig esett vissza. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
