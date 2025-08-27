Öntik a pénzt az önkéntes nyugdíjpénztárakba, csúcson a vagyonuk

Új rekordot ért el, és az első félév végére meghaladta a 2300 milliárd forintot a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona. A portfólió mérete éves összevetésben bő 10 százalékkal – több mint 200 milliárd forinttal – gyarapodott, tehát reálértékben is nőtt a vagyon.

A befektetéseken elért hozam ugyan csökkent az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, de így is megközelítette a 78 milliárd forintot / Fotó: Garun .Prdt / Shutterstock (képünk illusztráció)

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán megjelent adatai szerint az önkéntes nyugdíjkasszák taglétszáma, ha minimális mértékben is, de emelkedni tudott a júniusig tartó egy év alatt, tehát egyre többen döntenek a nyugdíjcélú megtakarítás e formája mellett: a második negyedév végén 1,076 millió tagot tartottak nyilván, ami 0,7 százalékkal – nagyjából 7400 fővel – több a 2024. júniusinál.

Ami különösen figyelemre méltó, hogy a tagdíjbefizetések nagyon szépen alakultak az év első felévben: a tagok tagdíjbefizetéseiből 74,3 milliárd forintos bevételük származott a pénztáraknak, ami jelentős, 16,1 százalékos ugrás 2024 első feléhez képest. Lassabb ütemben ugyan, de szintén tempósan, 8,8 százalékkal nőtt a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is, és 23,7 milliárd forint körül alakult.

Csökken az állampapírok súlya az önkéntes nyugdíjpénztárak portfóliójában

Az MNB adatai szerint az önkéntes nyugdíjpénztári portfólió eszközosztályok szerinti összetétele nem változott jelentősen az elmúlt egy évben, ám folytatódott a lassú eltolódás a részvények és a befektetési jegyek javára. Ezzel együtt változatlanul a kötvények adják a pénztári vagyon legnagyobb – az első félév végén 51,3 százalékos – szeletét, igaz, ez 1,8 százalékponttal kisebb az egy évvel korábbra kimutatott aránynál. A kötvényeken belül változatlanul a magyar állampapírok adják az oroszlánrészt, ezek aránya a teljes portfólión belül közel 43 százalékot ért el június végén. A befektetési jegyek súlya viszont ha minimálisan is, de tovább emelkedett, és elérte a 33,4 százalékot, miközben a részvények részesedése 9,8-ről 11,3 százalékra ugrott.