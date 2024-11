Hamarosan újra saját stadionjában játszhat a Barcelona, sokat spórol a hazatéréssel a katalán sztárcsapat

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a spanyol sajtó szerint a tervezettnél lassabban halad az FC Barcelona stadionjának felújítása, októberben még arról írtak a lapok, hogy a katalán sztárcsapat leghamarabb jövő nyáron költözhet vissza a Camp Nouba.

Jól halad a Barcelona stadionjának felújítása, látható, hogy már a székeket is elkezdték felrakni a lelátókra / Fotó: NurPhoto via AFP

Az El Mundo Deportivo szerdai cikkében viszont már azt közölte, a klubvezetés kedden tájékoztatta a pártoló tagokat, hogy a visszatérés jövő február közepére várható, az első meccs a felújított arénában a Rayo elleni hazai bajnoki lehet a La Liga 24. fordulójában.

Ezt követően a még hátralévő nyolc hazai bajnokit, illetve ha a Barca továbbjut, akkor a tavasszal esedékes kupa- és Bajnokok Ligája-mérkőzéseket is a Camp Nouban tartanák már.

A 2023 nyarán megkezdett felújítási-átépítési munkálatoknak – melyek során a korábban 98 ezres befogadóképességű stadiont 105 ezresre bővítik – az első tervek szerint idén novemberre kellett volna befejeződniük, azóta ez az időpont többször csúszott, egyebek között az engedélyeztetési eljárás lassúsága miatt.

Joan Laporta klubelnök nemrégiben a Barca One podcastnek nyilatkozva még arról beszélt, hogy 2025 elején már újra a Camp Nouban játszhat a csapat, az egyesület működését belülről ismerő források azonban erősen vitatták, hogy ezt a dátumot tudják-e tartani.

Elena Fort alelnök egy október eleji sajtótájékoztatón a katalán Sport című lap cikke szerint úgy nyilatkozott, hogy „jó úton haladnak”, de konkrét időpontot ő sem jelölt meg.

A Sport ekkor még arról írt – és ez most úgy tűnik, meg is valósul –, hogy februártól már újra saját pályáján szerepelhet a katalán alakulat, először 62 ezer embert engednének be a lelátókra, hamarosan a bérleteket is elkezdik árulni, 2026 nyarától pedig teljes kapacitással működhet a Camp Nou.

A visszatéréssel rengeteg pénzt spórolna a Barcelona, sokba kerül a kényszerű albérlet

Az bizonyos, hogy a csúszások nem tesznek jót anyagilag a klubnak, az elmúlt években folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdő Barcelona évente valamivel több mint 90 millió eurót (36,4 milliárd forint) bukhat azon, hogy albérletben, az 50 ezres Olimpiai Stadionban kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit.