A személyi fogyasztási kiadások (PCE) és a PCE-árindex alakulásáról az USA-ban 2023–2024-ben

A 2024. márciusi adatokról

A Bureau of Economic Analysis (BEA, Gazdasági Elemzési Hivatal) 2024. április 26-án közzétett becslései szerint a személyi jövedelem az USA-ban 122,0 milliárd dollárral (havi szinten 0,5 százalékkal) nőtt 2024 márciusában. A rendelkezésre álló személyi jövedelem (DPI), azaz a személyi jövedelem mínusz a személyi folyó adók 104,0 milliárd dollárral (0,5 százalékkal), a személyi fogyasztási kiadások (PCE) pedig 160,9 milliárd dollárral (0,8 százalékkal) emelkedtek.

A folyó dollárban mért PCE-kiadások márciusi 160,9 milliárd dolláros növekedése a szolgáltatásokra fordított kiadások 80,6 milliárd dolláros és az árukra fordított kiadások 80,3 milliárd dolláros emelkedésének eredményeként alakult ki.

A szolgáltatások körében a növekedéshez a legnagyobb mértékben az egészségügy (ambuláns és kórházi ellátás), valamint a lakhatás és a közüzemi szolgáltatások járultak hozzá. Az árukon közül a legnagyobb mértékben a benzin és az egyéb energiatermékek (elsősorban a gépjármű-üzemanyagok, kenőanyagok és folyadékok), az egyéb nem tartós fogyasztási cikkek (elsősorban a rekreációs cikkek), valamint az élelmiszerek és italok járultak hozzá a növekedéshez.

A PCE, a személyi kamatfizetések és a személyi folyó transzferek összege márciusban 172,1 milliárd dollárral nőtt. A személyes megtakarítások ugyanebben a hónapban 671,0 milliárd dollárt tettek ki, és a személyes megtakarítási ráta – a rendelkezésre álló személyes jövedelem százalékában kifejezett személyes megtakarítás – 3,2 százalék volt.

Az előző hónaphoz képest a márciusi PCE-árindex 0,3 százalékkal lett több. A szolgáltatások árai 0,4 százalékkal emelkedtek, az áruk árai pedig 0,1 százalékkal. Az élelmiszerárak kevesebb mint 0,1 százalékkal csökkentek, az energiaárak pedig 1,2 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerek és az energia nélkül a PCE-árindex 0,3 százalékkal nőtt.

Az egy évvel ezelőtti azonos hónaphoz képest a januári PCE-árindex 2,7 százalékkal emelkedett. A szolgáltatások ára 4,0 százalékkal, az áruk ára pedig 0,1 százalékkal nőtt. Az élelmiszerárak 1,4 százalékkal, az energiaárak pedig 2,6 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerek és az energia nélkül a PCE-árindex 2,8 százalékkal emelkedett meg az egy évvel korábbihoz képest.

Reál PCE

A márciusi 0,5 százalékos reál-PCE-emelkedés az árucikkekre fordított kiadások 1,1 százalékos és a szolgáltatásokra fordított kiadások 0,2 százalékos növekedésének eredőjeként alakult ki.

A 2024 márciusáig megfigyelhető trendekről

2023 júniusától a korábbi trendhez képest elmozdulást láthatunk a rendelkezésre álló jövedelem – személyi fogyasztás – folyó megtakarítás viszonylatában. 2022. december és 2023. május között a személyi fogyasztás havi változása alatta maradt a rendelkezésre álló jövedelemnek: júniusban, júliusban, szeptemberben, novemberben, decemberben és az idei februárban és márciusban is meghaladta 54,6, 76,2, 73,7, 0,4, 43,1, 106,5 és 56,9 milliárd dollárral. Augusztus, október és január hónapokban viszont újra alatta maradt – 27,9, 9,8 és 68,0 milliárd dollárral – a személyi fogyasztás folyó áras értékének növekedése a rendelkezésre álló jövedelemnek. A múlt évi június, július, szeptember, december, valamint az idei február és március hónapokban negatív volt a személyi megtakarítások havi változása: mínusz 79,9, mínusz 89,4, mínusz 117,8, mínusz 27,9, mínusz 117,8 és mínusz 68,1 milliárd dollár. A lakosság ezekben a hónapokban tehát a folyó megtakarításai rovására növelte személyi fogyasztását, ezzel egészítette ki a rendelkezésére álló jövedelem növekedéséből eredő bevételét. Augusztusban, októberben, novemberben és januárban más képet láttunk: a személyi megtakarítások összege újra pozitív értékeket mutatott: 18,7, 23,3, 14,9 és 55,1 milliárd dollárt. Figyelemre méltó, hogy 2023. június és 2024. március között a lakosság folyó megtakarításai összességében 388,9 milliárd dollárral csökkentek, miközben személyi fogyasztási kiadásaik 943,2 milliárddal emelkedtek.

A következő ábrán az utolsó háromhavi évesített PCE-árindexek adatait jelenítettük meg 2023–2024 során.

Az ábrából leolvasható, hogy 2023 februárjától érdemi csökkenő trend vált dominánssá mindkét mutatóban, bár ez a PCE-árindex esetében májusig, miközben a PCE-magárindexnél szeptemberig tartott. A PCE-árindex esetében júliustól szeptemberig trendváltás látszott, újra emelkedés ment végbe, ez viszont októberre 0,4 százalékpontos, novemberre további 1,6 százalékpontos, decemberre pedig további 1,2 százalékpontos csökkenésbe ment át. Az idei év januárjától megfordulni látszott a trend, újra emelkedett a mutató értéke, 1,6, 1,2 és 0,8 százalékponttal. A PCE-magárindexnél szeptembertől novemberig újra emelkedést láthattunk, december során viszont újra csökkent a mutató értéke 0,8 százalékponttal, majd januárra megint megemelkedett 1,6 százalékponttal, hogy végül februárra újra csökkenjen 0,4 százalékponttal. Mindezt azonban az idei márciusban igen jelentős, 1,6 százalékpontos emelkedés követte. A Fed által elsődlegesen értékelt PCE-magárindex tehát szeptemberre aláment a 2,0 százalékos célértéknek, ezután októberre elérte azt, majd decemberre visszament 1,6 százalékra. Ugyanakkor januárban már megint kiment felfelé a célsávból, 3,2 százalékra nőtt, majd kissé csökkenve februárra 2,8 százalékot ért el, míg márciusban már több mint duplája lett a célsáv felső értékének. Mindeközben a PCE-árindex értéke januárban épp a célérték maximumán állt, de februárra jóval, 1,2 százalékponttal már meghaladta azt, márciusra pedig éppen annak kétszerese lett.

Az éves alapon mért PCE-árindex 2023-ban júniustól szeptemberig emelkedett, majd szeptembertől csökkenésnek indult, és folyamatos csökkenés mellett az idei év januárjában 2,4 százalékot ért el, ugyanakkor februárra enyhén, 0,1 százalékponttal megemelkedett, és márciusban is ezt az értéket mutatta. Mindeközben a PCE-magárindex májustól folyamatos mérséklődést produkált, és az idei év második hónapjában 2,8 százalékon állt, továbbá márciusban is ennyit mértek.

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke április közepén arra figyelmeztetett, hogy a tartósan megemelkedett infláció valószínűleg az idei év végére késlelteti a Fed kamatcsökkentéseit, és megnyithatja a kaput a hosszabb ideig magasabb kamatszint előtt. Powell kijelentései egyértelműen azt mutatják, hogy a Fed már a júniusi időszakon túlra tekint. A Fed elnöke ezzel azokra a közelmúltbeli jelentésekre is reagált , amelyek szerint az amerikai gazdaság továbbra is erős, és az nemkívánatos módon magas, továbbá hangsúlyozta, hogy nem látják sürgősnek az irányadó kamatláb hamarosan történő csökkentését. „Jelenleg, tekintettel a erősségére és az infláció terén eddig elért eredményekre, helyénvaló további időt hagyni a restriktív politikának, és hagyni, hogy az adatok és a fejlődő kilátások irányítsanak minket” – mondta.

Az amerikai jegybankárok változatlanul hagyták a kamatlábakat április 30-i ülésükön, de a hónap elejéig az elemzők és a befektetők úgy vélték, hogy a kamatcsökkentés valószínűleg egy negyed százalékpontos csökkentéssel kezdődik, a Fed júniusi ülésén, majd további két csökkentés következik 2024 végéig. Most az első csökkentés szeptemberben várható, a második csökkentés esélye pedig egyre csökken. Még decemberben a tőzsdei kereskedők akár hat negyedpontos kamatcsökkentést is beáraztak az idei évre, most legfeljebb két kamatcsökkentést terveznek, az elsőt szeptemberben.