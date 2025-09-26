Van valami egészen különös ellentmondás a német gazdaságban – de lesz még itt más izgalom is

A Magyar Nemzeti Bank Varga Mihály vezetésével a szeptemberi 23-i ülésén nem változtatott a 6,5 százalékos alapkamat szintjén, illetve a rövid távú betéti és hitelkamatok is változatlanok maradtak. A döntés célja az infláció kordában tartása és a gazdaság stabilitásának megtartása a bizonytalan nemzetközi környezetben. Az MBH Elemzési Centrum szakértői úgy gondolják, hogy még legalább hónapokig nem fog tudni az MNB kamatot csökkenteni. Ennek elsődleges oka a továbbra is célsávon kívül mozgó infláció. Az elemzők szerint 2026-ban már a toleranciasávon belüli inflációs számokat is láthatunk, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az árrés-stopok majdani kivezetése felfelé mutató kockázatként jelenik meg. A szakértők várakozása szerint ezt valamikor 2026 közepén szüntetheti meg a kormány. Sok múlik a német gazdaság teljesítményén is.

Szeptember 30-án közzéteszi a Központi Statisztikai Hivatala 2025. augusztusi ipari termelői árak és külkereskedelmi termékforgalom adatait. Ezek az adatok segítenek képet adni a hazai ipar és külkereskedelem aktuális helyzetéről. A KSH adatok mellett érdemes figyelni az OPUS második negyedéves jelentésére is, amely fontos képet adhat a vállalati szektor teljesítményéről. A jelentésben részletes információ lesz a bevételek, nyereség és beruházások alakulásáról.

A német gazdaság mellett az eurózónára is figyelnünk kell

Arra számítunk, hogy az éves infláció emelkedést mutat a korábbihoz képest. Az előrejelzések szerint az élelmiszerárak továbbra is emelkednek, míg az energiaárak mérsékelt csökkenése enyhíti a teljes inflációs nyomást. Összességében az infláció stabilizálódása várható, de az árak alakulása továbbra is érzékenyen reagálhat a gazdasági és piaci folyamatokra.

Október 2-án megtekinthetjük az euróövezeti munkanélküliségi adatokat. Várhatóan a ráta stagnálhat vagy enyhén csökkenhet. Ez a várakozás összhangban áll a stabil gazdasági növekedéssel és a munkaerőpiaci kereslet mérsékelt erősödésével. Ugyanakkor az egyes országok között továbbra is jelentős eltérések lehetnek, amelyek befolyásolják az összképet.