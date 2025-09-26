Deviza
EUR/HUF390.93 -0.23% USD/HUF334.11 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.6 -0.15% RON/HUF76.99 -0.24% CZK/HUF16.1 +0% EUR/HUF390.93 -0.23% USD/HUF334.11 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.6 -0.15% RON/HUF76.99 -0.24% CZK/HUF16.1 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1% BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
eurózóna
Németország
alapkamat
infláció
MNB

Van valami egészen különös ellentmondás a német gazdaságban – de lesz még itt más izgalom is

A vártnak megfelelően a magyar jegybank nem változtatott az alapkamaton, de Európában és az USA-ban folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus. Gyorsjelentést ad ki az Opus, Amerikában pedig a munkaerőpiacot boncolgatják a statisztikusok. Érdekes ellentmondást figyelhetünk meg a német gazdaságban.
Werderits Ivett
2025.09.26., 21:50

A Magyar Nemzeti Bank Varga Mihály vezetésével a szeptemberi 23-i ülésén nem változtatott a 6,5 százalékos alapkamat szintjén, illetve a rövid távú betéti és hitelkamatok is változatlanok maradtak. A döntés célja az infláció kordában tartása és a gazdaság stabilitásának megtartása a bizonytalan nemzetközi környezetben. Az MBH Elemzési Centrum szakértői úgy gondolják, hogy még legalább hónapokig nem fog tudni az MNB kamatot csökkenteni. Ennek elsődleges oka a továbbra is célsávon kívül mozgó infláció. Az elemzők szerint 2026-ban már a toleranciasávon belüli inflációs számokat is láthatunk, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az árrés-stopok majdani kivezetése felfelé mutató kockázatként jelenik meg. A szakértők várakozása szerint ezt valamikor 2026 közepén szüntetheti meg a kormány. Sok múlik a német gazdaság teljesítményén is.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

Szeptember 30-án közzéteszi a Központi Statisztikai Hivatala  2025. augusztusi ipari termelői árak és külkereskedelmi termékforgalom adatait. Ezek az adatok segítenek képet adni a hazai ipar és külkereskedelem aktuális helyzetéről. A KSH adatok mellett érdemes figyelni az OPUS második negyedéves jelentésére is, amely fontos képet adhat a vállalati szektor teljesítményéről. A jelentésben részletes információ lesz a bevételek, nyereség és beruházások alakulásáról.

A német gazdaság mellett az eurózónára is figyelnünk kell

Arra számítunk, hogy az éves infláció emelkedést mutat a korábbihoz képest. Az előrejelzések szerint az élelmiszerárak továbbra is emelkednek, míg az energiaárak mérsékelt csökkenése enyhíti a teljes inflációs nyomást. Összességében az infláció stabilizálódása várható, de az árak alakulása továbbra is érzékenyen reagálhat a gazdasági és piaci folyamatokra.

Október 2-án megtekinthetjük az euróövezeti munkanélküliségi adatokat. Várhatóan a ráta stagnálhat vagy enyhén csökkenhet. Ez a várakozás összhangban áll a stabil gazdasági növekedéssel és a munkaerőpiaci kereslet mérsékelt erősödésével. Ugyanakkor az egyes országok között továbbra is jelentős eltérések lehetnek, amelyek befolyásolják az összképet.

Az Egyesült Államokban 2025. október 3-án teszik közzé a Munkaügyi Statisztikai Hivatal hivatalos oldalán a szeptemberi munkanélküliségi adatokat. A legfrissebb előrejelzések szerint az amerikai munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon stabilizálódhatott szeptemberben, ami megegyezik az augusztusi adattal. Ez az érték közel négyéves csúcsnak számít, és arra utal, hogy a munkaerőpiac továbbra is gyenge növekedést mutat.

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Németország

Van valami egészen különös ellentmondás a német gazdaságban – de lesz még itt más izgalom is

Szemben áll egymással a ZEW és az Ifo.
2 perc
Gázai övezet

Trump a semmiből bejelentette: megvan a megállapodás, béke lesz – véget érhet az izraeli háború

A megállapodás értelmében a Hamász kiadhatja az izraeli túszokat, ami új reményt ad a békére.
2 perc
szolgálati lakás

Most lehet odaköltözni a Balatonra nulla forintból: átadták az első szolgálati bérlakást az egyik legnépszerűbb településen – fotó

A Balaton térsége Békés vármegyével együtt a legrosszabb demográfiai helyzetben van.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu