Ismét vizsgapadba ül Magyarország

A nagy hitelminősítők 2025-ös őszi felülvizsgálata során elsőként az S&P Global Ratings értékelheti Magyarországot október 10-én. Az S&P áprilisban a magyar adóskockázati besoroláshoz kapcsolódó kilátást semlegesről negatívra rontotta. Az indoklásban a külső és költségvetési stabilitás növekvő kockázata volt hangsúlyos. Magyarország 2016 óta folyamatosan befektetésre ajánlott kategóriában van, az adóskockázati besorolás az S&P-nél egy szinttel, míg a Moody’s és a Fitch esetében két szinttel van feljebb, mint a befektetésre nem ajánlott kategória. A hitelminősítői értékeléshez kapcsolódó kilátások jellemzően a besorolás egy-három éven belüli változását jelzik.

A hitelminősítők árgus szemekkel fognak figyelni a költségvetési hiánypálya várható alakulására. 2026-ra nem számolunk hiánycsökkenéssel, ugyanakkor a gazdasági kilátások 2026-ra már pozitívabbak, és a monetáris politikai irányvonal is elég szigorú ahhoz, hogy a hitelminősítők bizalmát megtartsa. Fontos az is, hogy a magyar fiskális helyzet a régión belül nem mondható kirívóan rossznak: Lengyelországban a költségvetési hiány idén elérheti a GDP 6-7 százalékát, Romániában pedig még ennél is nagyobb költségvetési hiány mellé egy komoly folyó fizetési mérleg deficit is tartozik, miközben még az utóbbi ország is befektetési kategóriába tartozik mindhárom minősítőnél. Fontos fejlemény az is, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint a magyar költségvetés a második negyedévben váratlanul többletet produkált: eredményszemléletben a GDP arányában 2,2 százalékos volt a szufficit, ami ugyancsak mérsékli a jelentős költségvetési elszállás valószínűségét. Mindezek miatt arra nem számítunk, hogy olyan hitelminősítői döntés születne idén, amely által befektetésre nem ajánlott kategóriába kerülne Magyarország.

Magyarországon egymást követik a fontos makrogazdasági adatok a jövő héten

A jövő héten több fontos makrogazdasági jelentés is napvilágot lát. Október 6-án érkezik a KSH augusztusi kiskereskedelmi forgalmi jelentése, amely részletes képet ad majd arról, hogyan alakult a fogyasztás a nyári időszakban, és milyen irányba mozdultak el a vásárlói szokások. Ugyanezen a napon az Európai Unió kiskereskedelmi adatai is megjelennek, így összességében átfogó képet kaphatunk a kontinens fogyasztói trendjeiről.