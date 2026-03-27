Borzalmas előélete van ennek a brutális vasbetontömbnek, mégis turisták hadai keresik fel

Sanghajban a Sacsing út 10. házszám alatt található négyemeletes vágóhíd 1933-ban épült, még a Kínai Köztársaság időszakában, és valójában egy négy épületből álló, kocka alakú, közel 32 ezer négyzetméteres épületegyüttes. Egykor ez volt a legnagyobb és legkorszerűbb vágóhíd a Távol-Keleten, és a világ három legnagyobb ilyen létesítményének egyike. Az 1933 Old Millfun közepén egy kupola alakú építmény van, ami több folyosón keresztül köti össze a körülötte található négy épületet – írja az Origo.

Ijesztő látványt nyújt belülről a csupa vasbeton 1933 Old Millfun / Fotó: Sebastian Gora Photo / Shutterstock

A vágóhíd építésze Balfours, egy híres angol tervező volt. Számunkra külön érdekesség, hogy egy magyar építészmérnök, Hugyecz László, aki Sanghajban több mint 50 projektben vett részt, szintén bekapcsolódott a tervek elkészítésébe.

Az 1933 Old Millfun ötvözi a keleti és a nyugati stílusokat, és egy igazi brutális megjelenésű épülettömb, amelynek külső falai körülbelül 50 centiméter vastagok.

A második világháborúban sértetlen maradt, és az 50-es években még eredeti funkciója szerint működött. Hosszú évekig tartó elhanyagoltságot követően végül 1998-ban felújították, és a város népszerű, sokakat vonzó, sokak által látogatott műemlékévé vált. Az érintett műemlékhivatal követelményei alapján teljes egészében régi formájában tatarozták az épületet.

Napjainkban többek között kreatív művészeti centrumként működik, de számos más izgalmas funkció is megtalálható az épületben.