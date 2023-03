Üzleti, felső vezetői és vezérigazgatói feladatkörökben azonban elvétve lehet nőket találni Magyarországon, és különösen igaz ez a pénzügyi iparágra. Ez pedig kiaknázatlan lehetőség, ha a versenyképesség szempontjából vizsgáljuk a cégek vezetését.

Mégis, hol vesznek el, rekednek meg a tehetséges nők a pénzügyi karrierjük során? Még azok is, akik számára fontos a szakmai és vezetői karrierjük? Mit tehetnek a nők, és mit a vállalatok, hogy támogassák őket? És miért tegyék ezt? Miért érdemes evvel minden érintettnek együttesen foglalkoznia?

A pénzügyi szektorban eltöltött huszonöt év során folyamatosan érzékeltem, hogy a nők egyre nagyobb szerepet töltenek be a családokat érintő pénzügyi döntésekben. A fiatalabb fogyasztók szokásai folyamatosan változnak, egyre nagyobb önálló bevétellel rendelkeznek a nők, és tudatosabban figyelnek pénzügyi stabilitásukra is. A családokban a nők a napi és rövid távú kiadásokban a fő döntéshozók, míg a férfiak a hosszabb távú befektetések területén dominánsabbak. A statisztikák szerint a nők jobban kerülik a pénzügyi kockázatot, pedig az adatok alapján életkilátásaik sokkal kedvezőbbek, azaz tovább élnek, ezért nyugdíjcélú megtakarításaikban sokat jelenthetne a részvények arányának emelése. Mindenesetre a nők mint fogyasztók már ma is és a jövőben sokkal inkább meghatározók lesznek a pénzügyi termékek és szolgáltatások területén.

Jobban teljesítenek a sokszínű vállalatok

Azok a pénzügyi vállalatok, pénzintézetek és beszállítói partnereik, akik a fenti tények kapcsán stratégiában gondolkodnak, megfontolják a különféle kutatások (ILO, BCG, PWC) eredményeit, amelyek szerint:

a sokszínű csapatok a fogyasztók összességére nézve jobb döntéseket hoznak,

eredményesebbek az innovációban,

bevételeik folyamatosan és nagyobb ütemben növekednek,

határozottan vonzóbb a megtartó erejük a tehetségek számára.

Ilyenkor szokott a beszélgetésekben megérkezni a mindent visz dilemma: de vajon összeegyeztethető a vezetői pálya a gyerekvállalással, a családi élet megteremtésével? A National Bureau of Economic Research kutatószervezet legfrissebb publikációja teljesen megegyező megállapításokat tartalmaz avval, amit saját magam és számos mentoráltam empirikus tapasztalata mond. Folyamatosan nő azoknak a nőknek a száma, akik a karrierjük építése mellett családot alapítanak és több gyereket vállalnak. Négy tényezőt emel ki a tanulmány, és ugyanezen tényezőknek köszönhető a mentoráltjaim esetében is a gyermekvállalási kedv növekedése.

A gyermekvállalást támogató családpolitika mellett az együttműködő apák, és a Covid után megszilárdulni látszó rugalmas munkavégzési feltételek és munkaerőpiaci keresleti piac együttese jelent támogató keretrendszert a karrierben és gyerekvállalásban gondolkodó nőknek.

Hogyan teremthet egy vállalat egyenlő esélyeket?

Nos, ha a munka és magánélet egyensúlyának akadályát is átugorjuk együtt, már csak azt érdemes a vállalatok vezetéseinek összefoglalniuk, hogy ki mit tehet a saját háza táján a fogyasztókért és a munkavállalókért folytatott versenyben.

A pénzügyi szektor számára

a befogadó és a nők speciális élethelyzetére érzékenyen kialakított munkahelyi kultúra a megoldás. A nőket a vezetői pályában támogató speciális képzések és fejlesztési programok kialakítása, működtetése nélkülözhetetlen. A mentorálás, a coaching elérhetősége kulcsfontosságú a változásban.

+ 1 Fontos lenne a női munkavállalók kapcsolatrendszerének cégen belüli szélesítése és vezetői kompetenciáik tudatos támogatása is. A nők szocializációjuk és a társadalmi elvárások alapján kevésbé asszertívek, teljesítményüket hagyományosan mások mögé helyezik, ami a vezetői pályán számukra hátrányos.

A pénzügyi területen dolgozó nők egyenlő esélyeit és vezetővé válásukat támogatja a Women in Finance is. A Peak fintech technológiai cég és a Fintech.hu kezdeményezésének célja egy aktív szakmai közösség létrehozása, amelynek küldetése a pénzügyi ökoszisztéma népszerűsítése, a szektorban dolgozó női szereplők érdemeinek és profizmusának bemutatása és a tehetségek mentorálása.

Anyaság és vezetés

Azoknak a nőknek, akik folytatva a generációkon átívelő társadalmi fejlődést, vezetői karriert és gyermeket is szeretnének, életpályájukhoz kiválóan illeszkedhet a nagyobb rugalmasságot és jellemzően magasabb bevételt jelentő vezetői pálya. Tapasztalatom szerint segíthet a vezetővé válásban, ha a diplomát követően MBA-képzésre is jelentkezik valaki. Az MBA-végzettség előnye a vezetők és különösen a felsővezetők kiválasztásánál, valamint az általa nyerhető network ma még kevésbé ismert a nők körében. A SEED MBA-programjában is egyelőre kevés hölggyel találkozom, de akik résztvevők, mind előreléptek a pályájukon.

Nagy lendületet adhat a karriernek, ha valaki mentort, példaképet választ magának. Egyre népszerűbbek a mentorprogramok, a Menedzserszövetség, a Hungarian Business Leaders Forum, a Bankárképző mellett a Women in Finance programban is elindul a mentori lehetőség. A Women in Finance 2022 Gála korábbi díjazottjainak felkérésével kezdődik meg a pénzügyi iparág tehetségeinek mentorálása. A már bizonyított nők hiteles tanácsokkal és példával szolgálhatnak a következő generációnak.

Azonban egy nő sikerében a szakmai felkészültségnél és a kapcsolatrendszernél is nagyobb szerepe van a magánéletnek. Szinte minden sikeres, családos nő mögött van egy támogató és elfogadó partner. A karrierépítésnél a párok, az édesapák tudatos bevonása nélkülözhetetlen. Fontos, hogy merjünk beszélni a háztartás és a gyermeknevelés feladatainak egyenlő felosztásáról. A dinamikus egyensúly a család összes szereplőjének előnyös. A sokáig idealizált maximalizmus pedig itt sem segít. Az „elég jó is jó” mentalitás legyen a cél!

Végezetül azt javaslom a nőtársaimnak a pénzügyi iparágban, hogy ne féljenek a szakmai versenytől! Ne féljenek felvállalni önmagukat és megmutatni erősségeiket, tehetségüket! A verseny lehet jó, objektív, és végső soron pont abban segíthet, amivel még ma is küzdünk, mi nők: az egyenlőtlenséget egyengeti ki.